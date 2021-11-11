瑪莎3煞不止暴打男大生！另案傷害罪挨告　反覆犯罪成羈押關鍵

▲據了解，張、陳、李3人在這3個月內，還共同涉及另一起傷害罪。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量與友人陳勁豪、李韋霖7日僅因擦撞，便將宋姓男大生打到重傷昏迷，引發社會輿論，11日3名惡少均羈押禁見獲准。先前媒體爆出張在當兵時曾朝同袍砸鐵椅，致使同袍頭部受傷，陳、李也各有毀損、妨害秩序的前科，此外，據了解，張、陳、李3人在這3個月內，還共同涉及另一起傷害罪。

警方10日持拘票逮捕瑪莎3惡少移送地檢署，檢察官昨漏夜偵訊向法院聲請羈押張等3人，台中地院法官今召開羈押庭，認定張涉重罪（殺人未遂）、恐嚇、強制罪，有串證、逃亡、反覆實施犯罪之虞；陳、李涉傷害、強制罪，同樣有反覆實施犯罪、串證、逃亡之虞，裁定羈押禁見。

所謂的「反覆實施犯罪」，即是法官認為張等3人若不予以羈押，由於張等人前科累累，出去後還是有可能再度施以類似本案的暴行；另1個原因，據悉，張等3人，在近3個月內曾共同犯下他起傷害案件，此案目前尚在偵查階段。綜合上述，就是法官准押的原因之一。

回顧本起事件，宋男6日晚間參加教會活動，7日凌晨結束後開車護送幾名同學們返家，途中卻在切換車道時不慎擦撞瑪莎拉蒂。當時張男因喝了酒而坐在副駕駛座，由其李姓好友開車，另名陳姓好友則坐在後座。

未料，擦撞後張男當場爆氣，立刻就攔車並要求宋男下車，隨後就是持鋁棒一陣痛毆，李、陳2人見狀下車助陣，毆打時間長達20分鐘，3人最終把頻頻道歉的宋男打成重傷，目前仍在加護病房搶救中。

【相關新聞】



瑪莎惡少暴打男大生害命危！警疑涉縱放3煞 檢方火速分案調查



瑪莎拉蒂3煞黑歷史曝！全車都是暴力犯 他當兵鐵板凳砸同袍頭



快訊／這次不坐瑪莎拉蒂「改坐囚車」！3惡少被押往看守所