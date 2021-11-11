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瑪莎惡少抄鐵板凳砸同袍　和解破局意外扯出軍中內幕

記者唐詠絮／彰化報導

瑪莎拉蒂3惡煞，其中張敦量曾於2019年在成功嶺服役時，持鐵板凳砸同袍頭部，事後卻在庭上哭窮，最終遭到法官判處拘役65天，得易科罰金6萬5千元；這名被板凳砸頭的同袍父親11日出面受訪，透露當時的和解過程，而張父則是意外扯出一段軍中內幕。

▲百桂食品業者張父及前妻下跪道歉。（圖／記者唐詠絮攝）

▲瑪莎拉蒂惡少父代子出面道歉。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

張男2019年3月間在成功嶺服兵役時，因不滿洪姓同袍行軍時常常落後隊伍，雙方發生口角後，張男竟持鐵板凳朝洪男頭部砸去，導致洪男頭部受傷，張還恐嚇洪「今天打完，還有下次」，洪男因此嚇得通報長官。

▲瑪莎拉蒂惡少父代子出面道歉，「動手千刀萬剮就是錯」。（圖／記者唐詠絮攝）

同袍的父親（洪父）在彰化擔任警職，今天出面受訪時談到當時過程，「這件案子當時軍方有輔導長及排長有通知，有請張敦量向我兒子道歉，但張男都靜默不語，等到上級要他道歉，他才道歉。張男持鐵板凳朝我兒子頭部砸去，導致受傷瘀青，軍方也很難處理，事後張還恐嚇我兒子『今天打完，還有下次』，他很離譜很囂張，事後軍中的處理態度，怕張敦量再度打我兒子，就把我兒子調其他連隊。」

張父則表示，兒子當年在軍中打傷人，他也有跟洪父誠懇的談和解，對方說要賠償20萬元，但因為醫療費用不到幾千元，他只願意賠2萬元，和解破局；他也談到當時一段不為人知秘密，事發後軍中長官希望不要往上提報，「會影響到10年的升遷」，正因為如此，張男對於洪父會錯意，也致上深深的歉意。

▲張男軍中受害同袍父親受訪。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲同袍父出面受訪。（圖／記者唐詠絮攝）

張父今天上午9點半出面道歉、鞠躬9次，「動手千刀萬剮就是錯」，並說張母因為心力交瘁起不來了，「我覺得我很羞愧，對不起大家，希望給我一個機會，讓我好好管教。」張父也說，可能是因為平時對小孩管教太嚴格，所以才造成兒子的叛逆性，要改變方式好好溝通，讓兒子改進。

其實張父與前妻已經離婚10餘年，小時候張兒子喜歡跟爸爸膩在一起，2人經常去打高爾夫球，有一次小孩把球丟到別人的車上，他還要兒子去提桶水擦車，甚至也跟對方說，「對不起」，若小孩的行為讓你無法消氣，你也可以用同樣方式砸我的車，也許就是以這種教養方式，造就張男長大後脫序的行為。

▲▼瑪莎拉蒂惡少父母到醫院。（圖／記者唐詠絮攝）

▲瑪莎拉蒂惡少父母出面。（圖／記者唐詠絮攝）

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