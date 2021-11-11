男大生曾甜喊「要讓媽過好日子」　母曝貼心兒將來要做這件事

▲瑪莎拉蒂惡少痛毆打進加護病房，命危宋姓男大清純模樣曝光。（圖／家屬提供）



記者游瓊華／台中報導

「我的孩子曾經對我說，以後要養我，就算出國都要帶著我，要讓媽媽過上好日子！」說這話的是宋姓男大生母親，她的愛子因為一起行車糾紛遭到瑪莎拉蒂惡少張敦量等人痛毆，導致顱內出血、顱底骨折，至今仍在加護病房，與死神搏鬥。

▲台中市警察局長蔡蒼柏大動作將第六分局長、市政所長、偵查隊長處分、調職。（圖／記者游瓊華攝）



對單親的家庭來說，日子雖然過的平凡，但只要孩子能陪伴在身邊，就是為人母最簡單的幸福。動手的惡少張敦量等3人今天全遭法院裁定羈押禁見；警方也因處理過程受爭議，大動作將分局長、所長、偵查隊長處分、調職，但一切都無法讓時光重來，宋母看不到陽光、貼心的兒子黏在身旁，只能渴望昔日的美好母子相處時光，快點回來。

宋母從孩子就讀高二那年開始，自己一個人帶著小孩生活，原本是家庭主婦的她，為了生活，曾經自己出來創業賣童裝，卻遭到惡意欺騙，只能黯然收店。又因為身體不好，有先天性心臟病，曾經接受過心導管手術，休養身體好一陣子，直到最近才開始工作，原本才要到新公司報到，孰料，卻接到噩耗，孩子因為行車糾紛遭痛毆進加護病房，迫使她不得不放棄工作機會。要替孩子討公道，還要照顧孩子，宋母焦頭爛額，沒有工作的她現在連經濟也成了問題，現在先靠家人撐著。

▲宋姓男大生媽媽召開記者會。（圖／記者陳煥丞攝）



宋母說，孩子很貼心，很黏媽媽，喜歡音樂、也愛運動，平常會跟她逛街、聊天；不想讓媽媽過得太辛苦，曾經說最大願望就是投資賺錢、創業開店，讓媽媽過上好日子。而她也對孩子抱持開放的教養態度，不同於一般爸媽逼著孩子循正規得念日間部大學，宋母讓孩子讀進修部，白天去找喜歡的工作累積歷練，從中摸索了解自己想做的事情。

▲張男人高馬大，平時又有健身出拳凶狠，宋姓男大生相形之下身材嬌小。（圖／家屬提供）



或許是母親的教養態度很開明，男大生從小就很懂事。宋母也發現，7日衝突發生時，孩子沒有衝回車上，也是為了保護車上的朋友，用手勢頻頻暗示友人求救，但大批惡少圍在車邊，所有人都不敢輕舉妄動，直到路人幫忙打電話報警，宋母才接到通知，「孩子車上的朋友打給我時，已經嚇得連話都說不清楚，最後是警察跟我通話，我才知道發生什麼事情！」

▲男大生開車不慎擦撞一台瑪莎拉蒂，竟遭對方痛毆，致顱內出血進加護病房。（圖／家屬提供）



看著好不容易拉拔大、正值青春年華的孩子躺在病床上一度不斷嘔吐出鮮血，現在還插管昏迷，讓她徹底心碎。沒有人告訴她，為什麼只是一個小小擦撞，她的孩子就被打成重傷？為什麼她孩子已經頻頻道歉，對方就是不肯放過他？打人的兇手為什麼不用被關？宋母感到無助又疑惑，沒有告訴她答案，每日接到的電話只有警方問候孩子的傷勢有無好轉？為什麼這麼嚴重！？一切一切讓她決定站出來投訴媒體並且提告惡少，為躺在病床上的孩子討一個公道！