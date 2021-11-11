差1字遭出征！「百佳食品」神招反制賺到了　網讚聰明：快幫他加薪

▲百佳食品因1字之差意外被出征。（圖／翻攝自Facebook／百佳食品）

記者曾筠淇／綜合報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量7日凌晨僅因車禍小擦撞，將宋姓大學生打成重傷，事後張男被起底，原來他是「百桂食品」的小開。不少網友都擠爆食品廠粉專痛罵，而「百佳食品」卻因1字之差而慘遭池魚之殃。雖然無辜被出征，不過「百佳食品」卻藉機推出限定優惠，訂單逆勢成長。

本站今報導《1字之差遭出征！「這家公司」被瑪莎富少害慘 冤喊：我不是百桂》，張敦量為彰化知名食品廠「百桂食品」的富二代，事發後臉書粉專遭灌爆，一度關閉帳號；今早該粉專重啟臉書並發表道歉聲明。

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值得一提的是，不少憤怒網友搞錯店家，湧入僅1字之差的「百佳食品」謾罵，讓店家相當無奈。「百家食品」就在臉書上表示，「哈囉各位朋友們！請看清楚店名再來留言，我們是百『佳』食品，不是百『桂』」，他們從半夜就被訊息轟炸，真的很無奈。

不過，成為代罪羔羊的「百佳食品」也藉機推出優惠，「大放送一波！」只要購買「百佳食品」堅果滿千元，並在臉書留言「是佳不是桂」，就可以獲得精美禮物。「百佳食品」可說是因禍得福，訂單逆勢成長，知名度也大開。

事後，不少網友都在貼文底下大讚，「小編很會」、「算戰爭財」、「支持一波！等一下來去下單」、「這招聰明哈哈」、「朝聖」、「運氣不錯的佳」、「要被買爆了嗎」、「正面積極才是王道啊」、「幫補血」、「大家暴動錯地方，你竟然直接無情工商，誰想到的請給他加薪」。

▼網友直呼「小編很會！」（圖／翻攝自Facebook／百佳食品）