瑪莎惡煞被肉搜　警方巡邏戒備　防正義魔人討公道

▲網友要徐奕幫忙討公道。（圖／正義哥徐奕提供）

記者唐詠絮／彰化報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量與友人與李、陳兩名友人僅因擦撞，就連手將18歲宋姓男大生打到重傷，目前仍在加護病房搶救，囂張行徑引起社會譁然，張男也被起底是知名食品大廠「百桂」的二公子，事發至今進入第5天，直播網紅髮蠟哥今天一早已經守在廠房外開直播，警方已加派多名警力前往巡邏，以防止有滋事發生。

回顧案發當時，台中市18歲宋姓男大生7日凌晨與一台瑪莎拉蒂發生擦撞，不料，他竟遭對方3人（李、張、陳男）拉下車，打到顱內出血、顱底骨折，目前仍在加護病房觀察中。動手的張男爸媽上午「代子謝罪」，雙雙下跪道歉。

▲正義哥徐奕po新聞開直播。（圖／正義哥徐奕提供）

清晨髮蠟哥在張家溪湖廠房外開直播，轄區警方絲毫不敢鬆懈，除了情資蒐集外，從昨天開始已經加派警力前往巡邏，有網友忿忿不平說「只是個車禍，何必把人家的小孩打成重傷」，要正義哥徐奕也收到網友求幫受害家屬「討公道」，人在屏東的他也對此案開直播做說明。

徐奕說，他今天一得知台中第六分局長記過、偵查隊長被拔官後，直喊「不公平啦」，如果當初積極作為就不會有這樣的結果發生，那這樣應該從分局長下台才對啊，他也第一時間打電話到台中市警局抱怨。

▲百桂食品。（圖／記者唐詠絮攝）

另外徐奕哥也說，這件事發生地是在台中，張男都長大了，更應該要對自己的行為負責，跟張男在彰化開食品廠的爸爸有甚麼關係，要網友理智。