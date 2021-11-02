公務人員退撫基金面臨提早破產　銓敘部：有政府不會倒

▲銓敘部。（資料照／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

銓敘部長周志宏日前表示，考試院正在與行政院溝通退撫新制，確定政策方向後將舉行公聽會，並坦言退撫基金有提早破產的可能性。對此，銓敘部2日表示，「有政府在，公務人員退撫基金不會倒」。

立法院司法及法制委員會1日邀請考試院秘書長劉建忻等人，列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。周志宏在接受備詢時坦言，退撫基金有可能提前破產，對於未來各種可行的方案，考試院都已經做了長期研究，現在只等待政策方向確定後，細部的東西都可以很快完成。

銓敘部2日晚間發布新聞稿表示，銓敘部依照《公務人員退休資遣撫卹法》第93條規定，為2023年7月1日以後新進公務人員規劃建立全新退撫制度，有別於現行公務人員退撫制度，因此未來新進公務人員將不再參加現行退撫基金，確實對現有退撫基金的提撥收入造成影響。

有鑑於此，銓敘部在規劃新進人員退撫制度時，已同步對現有退撫基金財務安全提出相關配套措施，除了現有退休公務人員調降所得所節省的經費，仍會持續全數挹注退撫基金外，也會積極與財主機關協調政府撥補方案，確保退撫基金財務永續，捍衛已退休和現職公務人員退休權益。

針對退休公務人員定期退撫給與調整，銓敘部也表示，為兼顧退休人員權益及物價指數變動影響，銓敘部已經會同國防部和教育部，著手成立專案評估小組，針對調整方案及執行事項進行研議評估，目前尚未定案。

不過，銓敘部也說，為因應111年度如有調整，行政院主計總處已先預為在統籌編列調待科目暫匡列經費（10億元）支應，如有不足，可以再動支預備金給付。

銓敘部強調，軍公教人員定期退撫給與包含退撫舊制和退撫新制2部分，而行政院主計總處上述暫匡列的經費，只有屬於由政府預算給付的退撫舊制部分，並不包含由退撫基金給付的退撫新制部分。