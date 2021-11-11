瑪莎惡少當兵打同袍！爸現身談和解「我車上有棍子」　網秒懂家教

▲瑪莎拉蒂惡少父母親出面下跪道歉。（圖／記者唐詠絮攝）

記者黃君瀚／綜合報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量2019年在成功嶺服役時，曾持鐵板凳砸向同袍頭部，事後卻在庭上哭窮，最終遭到法官判處拘役65天，得易科罰金6萬5千元。網友爆料，雙方談和解時張男父親就曾出面與受害人談和解，一句「我車上有棍子，你可以拿來打（張敦量）到氣消為止」，以暴制暴的家教讓人搖頭。

網友11日在PTT發文，認為張男父親記者會上強調會「嚴格管教孩子」云云根本無法做到，問題根源在於家庭教育，「你兒子不就跟你學的那樣嗎？」

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張敦量2019年在成功嶺打人，張爸出面與受害人談和解，一句「我車上有棍子，你可以拿來打到氣消為止。」網友指，這句話給孩子的觀念是，對有錯之人施予暴力是對的，「你那寶貝兒子有樣學樣，認為對方有錯就一棒打下去了，不就是跟你學的嗎？」

▲瑪莎拉蒂惡少張敦量到案。（圖／記者白珈陽攝）

本站新聞報導〈40題QA一次看！瑪莎惡少爸「被問這題」沉默了 嘆大氣10秒後搖頭〉，11日記者會上媒體提問「他之前是不是當兵的時候，也有類似這種暴力的行為？」張爸停頓7秒，擠出2字「類似」。再被問到「那他當下道歉的時候，有跟父母親承諾說以後不會再做出一樣的事情嗎？」張爸並未正面回應，先是嘆氣，10秒後搖頭。

回顧整起事件，張男2019年3月間在成功嶺服兵役時，因不滿洪姓同袍行軍時常常落後隊伍，雙方發生口角後，張男竟持鐵板凳朝洪男頭部砸去，導致洪男頭部受傷，張還恐嚇洪「今天打完，還有下次」，洪男因此嚇得通報長官。

法官指出，張男事後雖表示有意和解，但卻又裝窮表示，雙方對於賠償金額的認知及經濟程度差異而導致未能調解成立。法官審理後認為，張男高中畢業，從事食品行銷工作，月收入約2萬5千元，家庭經濟狀況小康，最終依法將張男判處拘役65天，得易科罰金6萬5千元。