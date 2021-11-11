男大生被打進加護…母淚曝「沒安全感」：連待在台灣的勇氣都沒了

▲男大生開車不慎擦撞一台瑪莎拉蒂，竟遭對方痛毆，致顱內出血進加護病房。（圖／記者游瓊華攝）

記者戴若涵、游瓊華／台中報導

台中市18歲宋姓男大生7日凌晨與一台瑪莎拉蒂發生擦撞，不料，他竟遭對方3人（李、張、陳男）拉下車，打到顱內出血、顱底骨折，目前仍在加護病房觀察中。稍早張男父親出面道歉，宋母表示，經過這件事情後，她真的很沒安全感，連待在台灣的勇氣都沒有了。

施暴的張男遭起底是彰化食品業小開，張父上午召開記者會道歉，12分鐘內鞠躬9次、對不起5次、抱歉8次，向社會大眾及宋姓男大生一家致歉，張父表示，有試圖聯繫對方家屬，但因加護病房不能進入，只能留下紙條，希望宋男家屬可以給他們一個機會道歉。

張父稱，「可能是成長過程中我對他們太嚴格，造成他的行為，這是我的不對，希望能有機會讓我彌補，我想我會改變我的方式去跟他溝通，希望可以給我機會跟受害者致意。」

▲宋姓男大生媽媽受訪時忍不住淚崩。（圖／記者游瓊華翻攝）

對此，宋母打臉張父說法，表示事件發生到現在已經5天了，雙方完全沒有連絡，「他到底想要什麼，我兒子已經這樣子了，你現在做這些事情對社會有什麼意義嗎，事實上這些人就是犯了又被放，放出來不會傷害別人嗎，這並不是解決事情的辦法。」

宋母指出，「要對社會其他人有保障的話，絕對不能再放這些人出來，一定要重判，立下很好的警告，才能保障社會安全，不要再讓這些人那麼猖狂下去，不把人命當命，希望法官從重量刑，要加重刑責，不准保釋、也不准假釋。」

宋母悲痛表示，發生這起事件過後，「我真的是覺得很沒有安全感，連待在台灣的勇氣都沒有了，情願跑到一個鄉下地方，要我在這邊生活，我真的沒有勇氣了」，痛哭表示，無法想像一個小小的行車糾紛，會弄成這樣。