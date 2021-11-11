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40題QA一次看！瑪莎惡少爸「被問這題」沉默了　嘆大氣10秒後搖頭

▲▼瑪莎拉蒂3煞打人案，張父出面致歉。（圖／記者陳煥丞攝）

▲瑪莎拉蒂3煞打人案，張父出面致歉。（圖／記者陳煥丞攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台中市一名18歲宋姓大學生7日凌晨切換車道時，不慎與一輛瑪莎拉蒂擦撞，怎料，他竟被車主富少張敦量及另外2人打到顱內出血、顱底骨折，現仍於加護病房搶救。稍早富少的爸爸張朝棟出面代子道歉，面對記者提問，可說是有問必答，唯獨被問到「孩子是否承諾悔改」時，他沉默多秒後搖頭。

《東森新媒體ETtoday》整理出記者會上的問答：（部分題目未列）

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Q1、你知道兒子（張敦量）當時毆打受害大學生的情況、狀況是怎麼樣？

我當下不知道。

Q2、張敦量是不是有喝酒的情況？

他不常喝酒。

Q3：承上，張敦量車子怎麼會有那些？

這個我不清楚。

Q4：所以兒子平常的交友情況、還有一些行為都不知道嗎？

我不是很清楚。

Q5、他（張敦量）自己住嗎？

跟媽媽住。

Q6、兒子做出這樣的事情，心情怎麼樣？

我也是為人父母，我看到這樣的情況，我也是心力交瘁，我整晚沒有辦法闔眼，就是為了今天能夠向社會大眾道歉（張父鞠躬），請再給我們一個機會。

Q7、會擔心這個事件影響到公司營運嗎？

我們當然一定會受影響，但是他（張敦量）該受的法律責任，跟我們堅持把產品做好的態度，我們是要把它分開。

Q8、瑪莎拉蒂超跑的是爸爸買的嗎？

不是，是他自己分期付款的。

Q9、瑪莎拉蒂是媽媽的名字？

對。

Q10、這些錢是他自己存的還是媽媽給的？

應該是自己存的，然後分期付款的。

Q11、請問兒子是在哪裡工作？

兒子沒有在這邊上班，只有偶爾幫幫、跑跑業務。幫公司跑業務，但不屬於公司的體制，他就是也沒有一定按照什麼時候來上班，就在外面跑業務，抽傭金。

Q12、兒子之前曾經就有發生過傷害人的事件，這次又發生，你覺得是哪個環節出了狀況？

是我管教不當，是我的責任，所以跟社會大眾道歉，（張父鞠躬）請再給我一次機會，嚴加管教。

Q13、兒子都在台中生活？都沒有跟他接觸到？

不常。

Q14、他之前是不是當兵的時候，也有類似這種暴力的行為？

（張父停頓7秒）類似。

Q15、是喝了酒才會比較衝動，還是平常就這樣？

他平常不會這樣。

Q16、那會不會覺得說小孩子成長過程中，比較難管教？

可能是我平常對他們太嚴，還是會有，這是我的不對，希望能有機會再讓我彌補，最重要的是，我要跟被害者能夠表達我的心意，

Q17、大家對你兒子（張敦量）貼上富二代的標籤，你感受是什麼？

他不是富二代。

Q18、食品工廠的粉絲專頁是關掉的，是因為不想被洗負評嗎？

暫時，我們應該已經打開了，暫時我們沒有想到有這樣的情況。

Q19、張敦量之前騎車被開單　事後有嚴加管教嗎？

有，他的無照（駕駛）是因為他沒有戴安全帽，他以為沒有戴安全帽，他不知道那個跑掉是要被酒測，類似酒測要罰錢，當時我知道。

Q20、那他兩個和兒子同車的朋友，不認識嗎？

我不認識。

Q21、宣傳片有說「做人的本分、堅持和良知要傳承給下一代」？

我覺得我很羞愧，對不起大家，希望給我一個機會能夠讓我再好好的管教他。

Q22、為什麼今天只有爸爸出面，媽媽呢？

媽媽已經心力交瘁起不來，對不起。

Q23、所以媽媽也是為這件事情很難過？

很難過，我們為人父母的都很難過，很對不起大家。

Q24、發生這件事情後，兒子有跟你解釋嗎，有聯絡過嗎？

我到現在還沒有遇到他。

Q25、兒子跟媽媽住，被寵壞才發生這樣的事情？

應該我們對小孩都是太嚴格。

Q26、承上，太嚴格？

太嚴格，造成他的叛逆性，我想我要改變一個方式跟他好好溝通，讓他能夠改進。從小到大的，比如說他以前在公司上班沒有準時上班，沒有早五分鐘，沒有七點五十五分上班，我就會責罵他。

Q27、您覺得是您太嚴格？

我在檢討，是不是這樣。

Q28、不是過分溺愛？

我們不會溺愛孩子。

Q29、媽媽有溺愛他嗎？

媽媽也不會。

Q30、孩子這樣會覺得是單親造成嗎？

我想應該也是有影響。

Q31、過去他曾經發生過傷害其他人的事件，當下你們父母怎麼應對？

帶著他跟對方道歉，然後請他要跟對方致意悔改。

Q32、那他當下道歉的時候，有跟父母親承諾說以後不會再做出一樣的事情嗎？

沉默未回應。張父先嘆氣，10秒後搖頭。

Q33、此事是不是後面有人施壓？

我完全不知道這個事情，但是他做錯了是一定要受到司法的審判，我今天最重要的是要對受害者宋同學跟宋媽媽再次跟他道歉再道歉。

Q34、您現在有親自找過宋同學嗎？

是，但是因為在加護病房我進不去。

Q35、有跟媽媽聯繫上嗎？

宋媽媽嗎？沒有。

Q36、聯繫幾次？

我在那邊（加護病房）待了快兩個小時，但是我們進不去，我現在沒有辦法聯繫到她，目前還沒有聯繫。我有透過是不是請警察局可以幫我們代表，我的致意，然後留下我的住址跟電話給警察局的辦案人員，請他幫忙。

Q37、事情發生後多久到醫院？

我發生後的兩個小時、三個小時就到醫院。

Q38、是警察通知你的嗎？

不是，是記者打來公司。

Q39、小孩平常住在家裡嗎？還是台中有租房子？

台中有租房子。

Q40、台中是跟媽媽住？

是。

回顧整起事件，台中市一名18歲宋姓大學生7日凌晨參加教會活動結束後，載著同學要從快車道切到慢車道時，與一輛瑪莎拉蒂擦撞，怎料，他竟被車主富少張敦量及同行陳男、李男拉下車，打到顱內出血、顱底骨折，現仍於加護病房搶救。

目前瑪莎拉蒂3惡煞均已被抓到，其中一名惡煞張敦量家中經營知名食品廠「百桂食品」。張父今天上午9點半出面道歉、鞠躬9次，並說張母因為心力交瘁起不來了，「我覺得我很羞愧，對不起大家，希望給我一個機會，讓我好好管教。」張父也說，可能是因為平時對小孩管教太嚴格，所以才造成兒子的叛逆性，要改變方式好好溝通，讓兒子改進。

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