12分鐘記者會「5大金句」一次看！瑪莎爸哽咽：管教太嚴害兒子叛逆

記者黃可昀／綜合報導

台中3名開著瑪莎拉蒂的惡煞因為擦撞，毒打18歲宋姓男大生，造成對方顱內出血、顱底骨折仍在搶救中，其中1惡煞「張敦量」的爸爸今天出來開記者會代子謝罪，澄清兒子絕非富二代，會有今天這種脫序行為，很有可能是自己管教太嚴格。《ETtoday新聞雲」整理了12分鐘記者會的5大金句。

▲瑪莎拉蒂3煞打人案，僅張父一個人出面帶子謝罪。（圖／記者陳煥丞攝）



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1、兒子不是富二代，瑪莎拉蒂在媽媽名下，但兒子自己存錢繳貸款。

惡少張男的臉書常曬出名車照片，經濟狀況相當優渥，不過張爸爸解釋兒子並不是富二代，那台車是登記媽媽的名字，但是兒子自己存錢買的，貸款是兒子自己在繳。

2、兒子目前沒有在食品廠上班，僅偶爾幫忙爸爸業務，不屬於公司體制，不是很清楚正職工作是什麼。

張爸爸透露，不是很了解兒子的交友或經濟狀況，兒子平時跟媽媽住，有時候會在外面幫公司跑業務抽傭金，但不是公司的正式員工，不必按照公司制式的上下班時間。

3、平時不常喝酒，也不會這樣隨意傷害人，但當兵時有發生過傷人事件。

張爸爸表示「不清楚車上怎麼會有武器」，兒子過去不會這樣隨便攻擊人，也很少會喝酒作亂，至於以前當兵發生的肢體衝突不願多談。

4、管教太嚴格，兒子才出現叛逆行為，是我的不對。

張爸爸認為是自己管太嚴兒子才想反抗，以前兒子如果沒準時上班他就會責罵，應該要好好跟小孩溝通，也強調自己「不會溺愛小孩」。

5、到現在還沒跟兒子碰到面，媽媽則是心力交瘁到起不來，為人父母整晚無法闔眼。

事發後2小時張爸爸接到記者電話，隨即帶著6萬元去醫院慰問宋姓男大生與宋媽媽，不過加護病房進不去，所以沒有和對方碰到面。至於兒子則是事發至今都沒有跟爸爸聯絡，父母兩人為此心力交瘁，痛心到整晚無法入眠。