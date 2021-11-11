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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

網紅律師酸顏寬恒「專業像里長」　路燈有亮、被顏董請客就滿足？

▲立法委員顏寬恒。（圖／記者林敬旻攝）

▲顏寬恒。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

台中第二選區明年1月9日舉行立委補選，由國民黨前立委顏寬恒，對決民進黨前立委林靜儀。知名律師林智群諷刺，顏寬恒的專業程度像里長，那樣的專業，擺在國會，就是錯的位置，「還是我應該為自家路燈有亮、偶爾可以被顏董請客感到滿足？」

林智群11日在臉書表示，有時候會聽到這樣的話，你是律師把案子處理好就好了，管什麼政治？你是老師把書教好就好了，關心什麼政治？你是工程師把工作做好就好了，管什麼政治？意思大概就是，小孩子不懂啦，讓專業的來！問題是什麼是專業？顏寬恒的議場表現很普通，甚至被說沒料，那有什麼立委專業？「他爸爸更稱不上了，他們家的專業，就是選民服務啦！」

林智群指出，像小七一樣，水溝不通找顏家、路燈不亮找顏家，只要服務好，就欠他人情，選舉只好投他一票，怎麼從銀行搞錢，那不干我的事，顏家的專業，就是里長的專業，馬路水溝處理得好，也是一種功德，但那樣的專業，擺在國會，就是錯的位置，「我很同情顏寬恆，他現在很努力的去爭取一個他不擅長的位置，甚至那個位置的工作（立法、政策）他也未必有興趣，他爭取那個位置，是為了家族，為了讓家族利益可以維持，由不得他」。

林智群還說，回到「讓專業來」這件事情，如果要大家閃開，讓專業來，就是讓這些政治人物私底下搞錢，沒人知道，沒人監督，那還是算了吧！「還是我應該為自家路燈有亮、偶爾可以被顏董請客感到滿足？」

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