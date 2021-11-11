顏清標拍賣土地剛好「被顏寬恒買到」　王定宇曝聰明理財循環術

▲顏清標有幾筆被拍賣的土地，剛好都被顏寬恒買到，因此在政論節目上引發討論。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）



記者林彥臣／綜合報導

台中第二選區補選剛開跑，鎮瀾宮董事長顏清標就被爆出欠債爭議。政論節目《鄭知道了》就在節目中曝光顏清標當初被拍賣的土地，有幾筆剛好都被兒子顏寬恒買到，立委王定宇也曝光了顏家「理財方法」，如何形成財富與實力的循環。

主持人鄭弘儀指出，顏清標有一筆民國83年取得的土地，後來被拍賣的土地，土地坐落在「台中市龍井區龍目井段水裡社小段008~002地號」，到了民國101年「台中市龍井區龍目井段水裡社小段008~002地號」則變成顏寬恒取得，而且連面積都一模一樣，都是1527平方公尺。

▲鄭弘儀指出，顏清標被拍賣的土地，剛好都被顏寬恒買到，甚至連面積都一樣。（圖／翻攝自YouTube／鄭知道了）



鄭弘儀接著說，其他還有幾筆土地，也都是經過拍賣之後被顏寬恒取得，當初顏清標都是透過買賣取得的土地，為什麼他兒子必須透過拍賣取得？

鄭弘儀猜測，可能是去貸款之後，放在自己的口袋裡，但是沒有打算要還錢，因為不還錢，所以債權人也就是銀行就會進行拍賣，拍賣之後就是他兒子買到，那為什麼只有他兒子買得到？

王定宇接著回應表示，重點為什麼別人不敢標？公開標只要比對方出價多1塊錢，那土地就是他的，為什麼沒有人敢喊價去買？

鄭弘儀補充，因為沒有人敢跟他競標，所以一直流標，其中一塊土地1693平方公尺的土地，相當於500多坪，最後只用133萬取得，平均每坪4000多塊。

王定宇分析，除了第一點沒人敢競標之外，第二點是當初跟銀行貸款貸了多少？最後只用100多萬就拍賣掉了，借貸的金額跟拍賣的金額，這就是「特權的價格」，假設這塊地可以貸款1000萬，最後拍賣100多萬，半夜都有人抱錢去買。

▲王定宇指出，顏清標「理財方法」變成一種循環 。（圖／翻攝自YouTube／鄭知道了）



王定宇進一步分析，「這是循環的」有錢就有政治勢力，有政治勢力就可以這樣抱錢，抱錢之後又更有權，有權之後別人又不敢抓你，不敢抓你就會繼續有錢，有錢之後又可以繼續選，就可以一直循環出，家裡出了議員、議長、副議長、省議員、立委，那誰可以剪掉這個循環？只有人民有權力把這種特權循環剪掉。

顏清標方面則是在9日的記者會回應表示，「投資事業總是有賺有賠，之後林敏榮告知公司賠錢需要融資，因為他們知道我名下土地沒有借錢，希望拿我的土地擔保融資，結果後來公司破產，我作保的土地也就被拍賣用來還錢，顏寬恒不忍爸爸的土地被拍賣，才籌錢把這些土地一筆一筆標回來」。

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