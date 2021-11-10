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顏家補選唯一破口「就在烏日」　動搖投票行為關鍵原因曝光

▲▼烏日高鐵周邊房市。（圖／記者陳筱惠攝）

▲烏日可能是台中第二選區的關鍵決戰點。（圖／記者陳筱惠攝） 

記者林彥臣／綜合報導

台中二選區立委補選藍綠候選人正式確定，由國民黨的顏寬恒對戰民進黨的林靜儀，其中顏家在中二選區建立的綿密人際關係網絡，一直是他們在選舉時最大的優勢，不過對顏家而言，烏日則是所有行政區當中，唯一無法取得優勢的地方。

台中烏日區是全台中唯一「三鐵共構」行政區，也是中彰交會要點，隨著交通建設的發展，外來人口也越來越多，也逐漸影響這裡的選票結構，很可能成為補選決戰點。

▲▼陳柏惟立委選舉與罷免案得票數。（圖／翻攝自東森新聞）

▲烏日是陳柏惟在立委選舉時的大票倉。（圖／翻攝自東森新聞）

2020年的立委選舉，陳柏惟在烏日拿下52%的選票，領先顏寬恒的47%，也是陳柏惟拿下最多選票的一區，另外在罷免案投票，烏日也是唯一「不同意罷免票」領先的行政區。

▲▼陳柏惟立委選舉與罷免案得票數。（圖／翻攝自東森新聞）

▲陳柏惟罷免投票，烏日也是唯一「不同意票」領先的行政區。（圖／翻攝自東森新聞）

根據《東森新聞》報導，東海大學政治系教授沈有忠表示，這個選區的選民結構正在改變，在烏日這個地方外來移入人口正在增加，所有的年輕選民對過去的政黨認同，或是靠人際網絡的投票行為，可能會有些鬆動。

至於陳柏惟在烏日的領先優勢，是否會轉移到林靜儀身上，沈有忠認為，在罷免案投同意罷免票的人，有很多人或許是不喜歡陳柏惟的問政方式，但並不表示他們支持顏家，但反過來說，反對罷免這一方，一定不支持顏家。

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