林靜儀被稱空降中二補選　鄭運鵬籲不必理會：顯示妳已贏了氣勢

▲鄭運鵬。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台中第二選區補選戰，國民黨徵召前立委顏寬恒對決民進黨前立委林靜儀，國民黨主席朱立倫稱這是在地與空降的補選。民進黨鄭運鵬11日呼籲林靜儀不必理會，因為這代表自己沒什麼好被質疑的背景，反而是對手對自己沒信心，只會訴諸在地情懷。

鄭運鵬11日上午在臉書表示，不知道為什麼，台灣很多地方遇到選舉，都會質疑對手是空降；但據他觀察，通常空降都會高票，連村里長都不會因為不住在里內而落選，因為能空降、敢空降的，本身都已經是強棒。憶起2016年時到桃園參選立委，鄭運鵬說自己也從頭到尾被質疑，但是選區市民朋友並不介意，還給他連任服務的機會。

鄭運鵬認為，一般來說，空降指的是「非在地出生，或長期工作在地」，不過，我們國家本來就小小的，任兩個地點只要交通上拚一點，全部可以當天來回，再去分縣市、選區、村里，就沒意思了。

對於外祖母是桃園蘆竹人，鄭運鵬說，但自己從來不去迴避、否認空降這件事情，而他的統一說法都是：「1，桃園長期就是移民城市，不論本地外來，大家都歡迎所有的人才來到桃園發展；2，我從來不綁政治規格標，市民朋友給我服務的機會，我也歡迎所有強棒來到桃園服務，不管黨內或大選；3，新北市民從來沒有排斥桃園縣民朱立倫過去當縣長，為什麼國民黨會質疑我是空降。」

而鄭運鵬認為，會質疑對手空降，也就表示：1，發現對手沒什麼好質疑的背景。2，對自己也沒什麼信心，只好訴諸在地情懷，只會被選民認為小鼻子小眼睛，沒什麼格局（這些人還都會號稱留學美國）。

鄭運鵬向林靜儀喊話，不用理會這個，被質疑空降就顯示妳是空降神兵、補選剛起手，妳已經贏了氣勢。

對於被說空降，林靜儀昨表示，自己在台中讀書工作20年，只是沒有一出生就準備當政治人物，又有6名綠營在地議員相助，「不算是空降吧」。立委不可能做到跟里長一樣，應該是系統性的合作，自己在當醫生多年後才當政治人物，對於「空降」覺得很好笑；「在地」有好有壞，舊的結構綑綁可能暫時無法鬆開，但好處是對事物很熟。