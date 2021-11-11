顏寬恒留美學歷遭質疑　朱立倫：民進黨怎不檢視蔡英文博士論文

記者楊蕓／台北報導

國民黨徵召前立委顏寬恒參選台中市第二選區立委補選，不過，顏寬恒的「美國加州舊金山多明尼肯大學在職企管碩士」學歷近日被質疑真偽。國民黨主席朱立倫表示，民進黨是最厲害的雙標黨，為何不敢檢視蔡英文總統的學歷、博士學位、論文？不要每次都想先來抹黑造謠對方的候選人。

▲朱立倫到立法院出席國民黨團黨團會議。（圖／記者屠惠剛攝）

加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，根本沒聽過「以商管研究與教育著稱的加州多明尼肯大學」，不過找到一個加州「多明尼克大學」MBA的網站，強調「不用考試就能報讀」，懷疑這是顏寬恒就讀的學校。

朱立倫11日受訪時回應，民進黨是最厲害的雙標黨，為何不敢檢視蔡英文總統的學歷、博士學位、論文？每一項都請總統府好好地讓全民檢視，不要每次都想先來抹黑造謠對方的候選人。

朱立倫強調，就像台中市長盧秀燕所講的，顏寬恒在台中成長45年，大家看得到、感受得到，而不是一個臨時空降、靠抹黑造謠的人，就可以取代。

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