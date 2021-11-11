顏寬恒財產黑幕開啟「破窗效應」　周玉蔻：大甲媽顯靈

▲顏寬恒。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）



記者黃巈禾／台北報導

顏寬恒代表國民黨再戰台中第二選區立委補選，意外牽扯出財產疑雲，他的土地逐年增加，但父親顏清標土地卻一直減少。顏清標解釋，投資事業失敗，破產連土地都賠進去，顏寬恒不忍父親土地被拍賣，籌錢買回來。對比兩人財產申報，其中3筆土地面積符合，都是顏寬恒低價取得。對此，媒體人周玉蔻直言，顏寬恒大筆財產來源黑幕開啟「破窗效應」是天意，大甲媽顯靈了。

周玉蔻11日在臉書表示，顏寬恒大筆財產來源的黑幕，開啟「破窗效應」，第一個破口，居然是由顏清標9日記者會編造的，顏寬恒籌錢替爸爸買回遭法拍土地的故事開始，父子聯手，老爸買地、買房、向銀行超額貸款、賴帳、法拍、流標、再由自家兒子低價買回！

周玉蔻指出，坑殺銀行、逃避税賦，免費賺入近百筆土地與房屋，全台灣政論節目及網路社群，昨天起都在議論這個顏氏一家傳奇，「大甲媽顕靈了！顏清標、顏寬恒，回頭是岸！退出政壇、離開鎮瀾宮！」、「搶救大甲媽，放大甲媽自由」。

當過立委的顏清標和顏寬恒須申報財產。根據監察院廉政專刊，顏寬恒2019年登記拍賣取得的土地共有22筆，父親顏清標土地逐年減少，而顏寬恒的土地筆數卻持續增加，對比之下，坐落龍井區龍目井段水里社小段有3筆土地，面積是吻合的。