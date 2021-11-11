陳時中無罩喝酒高歌　游淑慧：違反自己的防疫規定！還踩2項雷

記者崔子柔／綜合報導

網路近日瘋傳衛福部長陳時中在餐會上未配戴口罩，且喝酒拿著麥克風唱歌的45秒影片。陳時中昨晚澄清該影片拍攝時間在去年6月15日，而且唱了2首歌就離開。台北市議員游淑慧則指出，就算是在去年拍的，陳時中還是違反自己的防疫規定！

影片中可見，陳時中乾完一杯酒後興奮高歌，一旁坐著正崴集團董事長郭台強，現場還有數位長髮女子。游淑慧今（11）日對此表示，「即便影片時間點真的是去年6月15，陳部長自己還是違反了自己的防疫規定」。

游淑慧提到，去年6月7日就訂出餐廳每桌至多8人的防疫規定，且須採取隔板、餐點加蓋、公筷等至少1項措施，「影片中，顯然部長在、無所謂，光是出現的人數就超過8個」。

▲陳時中防疫期間無罩喝酒唱歌。（圖／翻攝網路）



針對陳時中解釋，他當天只待了30分鐘就離開，游淑慧則質疑，「這段影片中的部長，看起來超嗨、也有點醉……只到半個小時就能這樣『極速嗨』，實在才幹過人」。

游淑慧酸說，「很好奇接下來，還有無Part2影片，極樂阿中、慾望必勝，勞逸結合，才幹過人」，「喜歡政風調查別人的陳時中，這次要不要啟動政風調查」，最後貼出【公務員服務法18條】、【公務員廉政倫理規範】，提出陳時中不當行為，「公務員不得參加與其職務有利害關係者之飲宴應酬。公務員受邀之飲宴應酬，雖與其無職務上利害關係，而與其身分、職務顯不相宜者，仍應避免。如邀宴者係黑道大哥、股市作手或邀宴地點係有女陪侍之場合等，均與公務員之身分、職務顯不相宜」。