批59萬劑即期AZ價差肯定有貓膩　郭正亮：在國外已算弊案

▲AZ疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

政府自購59.4萬劑AZ疫苗，因為是即期品，將在11／30到期，引發關注。對此，前民進黨立委郭正亮表示，倘若AZ疫苗1劑4美元，乘以59.4萬，共200萬美元以上，即期品疫苗就算打5折，則至少100萬美金，「這價差肯定有貓膩（漏洞），已經被別人賺走，這在國外已經算是弊案。」

郭正亮指出，即期疫苗不可能是原廠貨，應是從經銷商輾轉而來。過去抵台11批BNT疫苗都有至少4個月以上效期，從未有即期品，但這批AZ疫苗到貨後可打的時間可能剩不到三個禮拜，「有可能中間轉手數個地區，最後轉到台灣，一定不是原廠貨。」

對於即期疫苗，郭正亮表示，社會福利及衛生環境委員會居然未針對此事成立調查小組，也不見任何立委質詢，「究竟指揮中心是否擁有這批疫苗的原廠證明？能否保證運送途中有妥善保存？是否來路不明？」

對於即期疫苗惹議，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前解釋，目前有108萬人在等待第二劑AZ，所以需求是在的，希望能儘速滿足。

陳時中表示，這批疫苗本來是要提供比較多，但是因為這段時間需求沒那麼高，不過也確實有需要，初步估算，目前有108萬人在等待第二劑AZ，所以需求是在的，希望能儘速滿足，而且59萬劑不會都放到同一個地方政府，都會平均分配，只要有需要的都會分配，會快速做適當使用。