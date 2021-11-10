蔡政府是笨還是壞？　李艷秋舉這點：壞品格且無法教化





▲資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）

記者蘇晏男／台北報導

第13批59.4萬劑AZ疫苗11月30日底過期引爭議，醫師陳佩琪嗆蔡政府是笨還是壞。對此，資深媒體人李艷秋10日舉出防疫指揮中心在第二劑疫苗施打間隔時間數字改變，質疑改期是否有科學證據？她也回答陳佩琪，笨可以教，但壞是品格問題，且沒有教化可能，所以政府的壞無解。

李艷秋10日在臉書表示，一直聽指揮中心說防疫苗是科學問題，「我智商不高，也沒科學素養，只有記憶力還不錯，來研究一下我們防疫有多科學？」指揮中心9日宣布，莫德納疫苗間隔4週就可打第二劑，但也不過四個月前，莫德納除了1至3類人，其餘的人要12週才能打第二劑，後來最長還延到16週，出現了幾百萬的默德納孤兒群。

她質疑，「那時的說詞是：『間隔久保護力一樣，甚至更好，加拿大英國都這樣』。4周和16週，哪一個是科學？哪一個是唬爛？」

李艷秋又控，指揮中心又宣布，AZ兩劑間隔由10週縮短為8週，「當初不是大大宣傳，12週效果最好嗎？所以現在突然改成8週，是有什麼科學依據嗎？8週和12週，哪一個是科學？哪一個是唬爛呢？根本是為了莫名其妙地買了即期品，必須消化吧？很想知道這批11/30到期，扣除封緘檢查只剩10天就必需打完的近60萬劑AZ，民眾打還是不打？政府還佛心開放即到即打，就算只有一個人來打也開一瓶。」

李艷秋諷刺，好心肝診所和振興醫院那些因為打殘劑被檢察官約談的人，不知道現在被起訴了嗎？那位搶殘劑摔倒的人，腿上的傷口應該結疤了吧？

「至於高端就更玄妙了。」李艷秋批評，全球最貴又沒有國際授權，政府卻花民脂民膏40多億買500萬劑，現在只打了140萬劑，剩下的送給友邦，這是哪門子的科學思維？

針對行政院長蘇貞昌近日說，買不到疫苗被罵，買到也要罵，李艷秋表示，蘇貞昌真的畫錯重點，買到疫苗、週週到貨、供貨穩定、效期安全的，是鴻海創辦人郭台銘、台積電和慈濟。她繼續罵，這個政府在疫苗部署上從來不誠實透明的面對國人，總以威權姿態喝令別人閉嘴，用奸巧的話術轉移問題，用救命疫苗搞意識形態分裂人民，再用全世界最複雜的施打程式，耗損人民的精力時間，卻可以用「科學」堵住所有人的嘴，還用行政權給民間團體設路障。

李艷秋表示，「柯P老婆陳佩琪醫師說，這個政府是笨還是壞？壞有救，笨難解；我看法不同，笨可以教，壞是品格問題，而且變本加厲，沒有教化可能，最重要的是，他們發現政客不壞，人民不愛，所以，政府的壞，無解。」

其實，在AZ第二劑接種方面，疾管署官網9月29日更新的資訊寫道，世衛組織（WHO）建議接種間隔為8至12週，而依衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議為至少8週以上。另在安全性及保護效果上，完成2劑接種可預防63％有症狀感染之風險，另依臨床試驗資料分析，當接種間隔12週且完成2劑接種，保護力約81％ (60％ ~ 91％)1,2；基於此，ACIP建議兩劑間隔至少8週，而間隔10至12週，疫苗接種效果更佳。