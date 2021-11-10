日本入境鬆綁「台灣未列入」！前台大醫曝關鍵點：小黃卡不是問題

▲日本宣布開放商務客與留學生入境。（圖／達志影像／美聯社）

記者李佳蓉／綜合報導

日本政府8日宣布開放商務與留學生簽證，只要完整接種2劑AZ、BNT或莫德納疫苗，隔離可縮短為3天，但其中承認名單不見台灣，意味著國人入境日本仍要關14天。指揮官陳時中指出，因入境台灣仍要居檢14天，關鍵在於雙方互相認可。對於台灣何時可放寬入境居檢天數，前台大感染科醫師林氏璧認為中央應訂定明確目標，直言「小黃卡根本不是問題」。

有鑑於新冠疫苗接種率上升，各國入境管制也逐步開放。日本近期也宣布，將先行開放商務與留學生簽證，並列出承認名單，但並未包含他們一直贈予疫苗的台灣。指揮官陳時中在昨（9）日記者會中表示，日本現在也未全部開放，整個政策也一直商討中，包括我們的小黃卡與他們的疫苗證明，但最大關鍵在於入境台灣還是要居家檢疫14天，針對雙方互相認可的問題，會再談並爭取。

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陳時中今日則表示，日本目前尚無數位疫苗認證，只有紙本認證，因此針對紙本內容雙方將持續洽談，很快就會有結果。

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

前台大感染科醫師林氏璧在粉專《日本自助旅遊中毒者》提出個人見解，指出中國、台灣、紐西蘭三國因疫情控制相對穩定，因此邊境嚴管，即使打疫苗者入境仍要隔離14天，「我猜測這應該是目前還沒在此（日方承認名單）表上出現的原因之一。」但無法解釋香港，即使有接種疫苗，入境仍要關14天，未接種者則須隔離21天，且要做4次以上檢查，比台灣還嚴格。

林氏璧接受《東森新媒體ETtoday》採訪時指出，「日本認我們的小黃卡根本不是問題，重點應該是卡在日本應該很希望能來台不要隔離到14天才對。」他認為中央應先預設一個入境檢疫可放寬的目標，接著再視疫情滾動調整，「現在根本沒有方向」。台日往來密切，肯定希望能談出互惠條件，但台灣仍處邊境嚴管階段，看來還需談一陣子。

▲陳時中指出小黃卡相關政策仍與日本商討中。（示意圖／天成飯店集團提供）

他接著說，對於社區疫情相當的國家，邊境管制其實沒這麼重要，彼此間恢復交流速度較快，但台灣因此波守到接近清零，社區很乾淨，與他國的交流肯定恢復得比較慢。但重點仍在於「台灣什麼時候敢縮短14天的隔離檢疫？放手讓病毒有機會進來？我們都準備好了嗎？」「65歲以上老人家，有像日本一樣打了9成了嗎？民眾的防疫心態，有從零容忍轉變為與病毒共存嗎？你可能守一輩子不考期末考嗎？」

日本縮短商務與留學生簽證隔離天數，至於一般旅遊，林氏璧無奈「要再等等！」此次放寬入境管制對象不包括觀光客，將視未來疫情狀況，今年內的行動管理實效性等等，再討論是否再度開放團客入境觀光，而自由行可能是更後面才會考慮的了。