秋冬轉冷+春節返鄉潮　彰化縣啟動家戶疫苗催種計畫

▲彰化縣預防秋冬春季疫情再起，即日啟動「全面提升家戶免疫力COVID-19疫苗催種計畫」。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者高堂堯、唐詠絮／彰化報導

為免秋冬氣溫變化及春節境外返鄉人潮讓疫情爆發，彰化縣政府即日起啟動「全面提升家戶免疫力COVID-19疫苗催種計畫」，將於11至12月2個月期間，全面清查因故未打疫苗的65歲以上長者、慢性病患及所有境外返鄉民眾，並鼓勵民眾及家人疫苗施打，希望透過家戶間COVID-19疫苗群體免疫力提升，來保護因故未能施打疫苗之家人，降低感染風險。

彰化縣衛生局指出，該催重計畫將由縣內27所衛生所、150位公衛護理人員合力執行，主動以電話聯繫上述3類民眾、清查家戶疫苗施打狀況並鼓勵、安排接種。

據疾管署截至8日的COVID-19疫苗接種統計資料，彰化縣12歲以上第一劑疫苗接種率已達8成以上，但是75歲以上長者僅72.3%，還需再提升；彰化縣衛生局表示，另有研究指出65歲以上長者與慢性病患者一旦染病，重症風險大幅提高，尤其75歲以上長輩，在國內染疫個案中致死率高達22.7%。

彰化縣衛生局強調，接種COVID-19疫苗是目前預防重症及死亡最有效方法，且接種疫苗除了能保護個人免於罹病，更可建立群體免疫力，避免疾病傳播，而近期國內各類COVID-19疫苗量充足，呼籲縣民除因特殊原因無法施打外，建議符合接種資格者儘速洽詢彰化各疫苗合約醫療院所預約，共同為台灣全面解封做努力。



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