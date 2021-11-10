北市23家醫院開「疫苗特別門診」　再推15接種點「隨到隨打」4廠牌任你挑

記者袁茵／台北報導

第14期疫苗將於11月11日至12日開放預約，台北市政府10日推出23家醫院預約門診掛號，方便忘記意願登記的民眾預約，另外也推出15個接種點「隨到隨打」方案。

台北市副市長蔡炳坤10日出席台北市防疫記者會，他表示，截至目前北市疫苗接種覆蓋率第一劑以在地接種地來看的話，已經到達86％，第二劑覆蓋率46％；若以戶籍地來看，第一劑覆蓋率73％，第二劑41％。

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）

面對第14期疫苗即將於11日至12日開放預約，蔡炳坤提及，這2天有3種疫苗莫德納、BNT、AZ同時預約，由於現在第一劑跟第二劑間隔縮短，莫德納、BNT只須間隔4週，AZ為8週，此次北市有超過40萬劑疫苗可供民眾預約，歡迎大家來預約接種。

考量有些人忘記做意願登記，或是錯過1天半的預約時間，蔡炳坤指出，北市除了按照中央提供的預約系統之外，還有協調北市23家醫院推出「特約門診」，如果沒有預約到中央系統，或是原本忘記意願登記，可以到這23家醫院來打疫苗，共有4種疫苗可以預約，分別為AZ、BNT、莫德納和高端。

此外，針對有些民眾恐有緊急需求，或是23家醫院額滿，蔡炳坤表示，北市還有協調15家醫院接受「隨到隨打」方案，不過還是希望民眾先以預約系統為主，有特殊需求再到北市的23家預約門診，緊急需要才去15家醫院「隨到隨打」。

▼北市疫苗接種規劃。（圖／北市府提供）