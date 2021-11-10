男同志怕一輩子單身娶她回家　婚後意外「性福爆表」還生2個小孩

▲尼爾森和安布利的婚姻生活美滿。（圖／翻攝自鏡報）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國33歲同性戀男子尼爾森（Matthew Neilson），和35歲異性戀女子安布利（Brynn Embley）婚後育有2子。尼爾森坦承他所屬的教會因不承認同性關係，而他也不想要孤獨終老，才會選擇和現在的老婆結婚，不過婚後意外發現非常「性福」，彼此也很滿意現在的婚姻生活。

綜合《鏡報》、《每日星報》報導，尼爾森和安布利同屬耶穌基督後期聖徒教會（The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints），雖然尼爾森早早就發現相比女性，男性對他的吸引力比較大，但過去和兩性都交往過，也表示自己在婚前從未和任何人發生性行為；對於自己的性向，他自認是同性或是泛性戀（pansexual）。

由於不想孤獨終老，也想在教會認可的範圍內找到伴侶，尼爾森最終和安布利結婚，兩人發生性關係後他才發現，並沒有遇到如自己想像中那麼困難。

▲兩人透過屬於自己的夫妻模式，讓婚姻生活變得比想像中更好。（圖／翻攝自鏡報）

不過安布利承認她有時的確會因為丈夫的性向而缺乏安全感，但他們在固定每周二進行夫妻治療和性談話後，雙方都從彼此的反饋和分享獲益良多。

夫妻現在住在密西根州，安布利說，「我們享受親吻，也希望其他的部分至少都還過得去」，「我想很多人其實都是同性戀、雙性戀、泛性戀或其他性向，比公開出櫃的多很多。」

安布利表示自己在之前伴侶關係多半依靠雙方身體的化學反應，就是仰賴彼此對對方的性吸引力，但她覺得喜歡、和一個人合拍對長期關係來說是更重要的，「結果就是我們的性生活很棒，一切問題都解決了！」

尼爾森表示他很努力想要找到一個女性，能讓家庭生活成真，「我聽過有些男同志連想都無法想像和女性發生性關係，但我從來沒有那樣覺得。我們真的很享受和對方的性愛，也喜歡這樣在一起，真的讓人鬆了一口氣。」

這對夫妻在2016年初識，歷經分手重修舊好後於2017年12月結婚，現在育有2個孩子，而且對兩人古怪、獨特又已經昇華成不同階段的關係感到滿意。

註：根據維基百科解釋，泛性戀是一種無論對象的生理性別或性別認同為何，皆可能對其產生身體吸引或愛慕情緒的性傾向。 泛性戀可能會表示自己是無分性別，認為生理性別與社會性別不是自己對他人產生戀愛感情或性吸引力的決定因素。