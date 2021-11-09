高雄設廠幕後曝！台積電被陳其邁「嚇到」　2關鍵逆轉局勢

▲高雄市長陳其邁。（資料照／記者洪靖宜攝）



記者陶本和／台北報導

台積電9日晚間證實，將於高雄設立生產7奈米及28奈米製程的晶圓廠，預計將於2022年開始動工，並於2024年開始量產。民進黨立委管碧玲透露，她幕後了解到，台積電被高雄市長陳其邁所領導市府團隊的行政效率跟積極態度2個關鍵「嚇到」，讓局勢逆轉。

陳其邁表示，今年初副市長羅達生召集經發、都發、工務及環保等局處籌組專案團隊，全力解決設廠相關土地、水電等問題，經過多次開會、現勘，選定中油高煉廠後，市府團隊總動員整合相關資源，積極向中央溝通協調，協助加速台積電建廠計畫。

高雄市府經發局長廖泰翔透露，市府就雙方互信基礎，展現「緊緊緊」的超高效率，讓廠商看到高雄市政府的積極態度；他坦言，原本高煉廠的整治預計要花17年才能完成，但市府跨局處總動員且多線齊發，相關行政程序並進，讓相關行政效率大幅提高，並規劃於明年交地設廠。

管碧玲也透露幕後一段不為人知的經過，高雄確實不是台積電一開始就放在心頭的選擇，台積電初期對高雄的印象是：高雄缺水、缺電、缺土地。

管碧玲說，當時市府與招商團隊向台積電招手，登門做簡報說明的一開始，聽說台積電出席的人有的還「漫不經心，一邊吃東西一邊聽」。

管碧玲表示，沒有想到的是，高雄市府在陳其邁領導之下，展現決心與魄力，把中油土地整治的責任攬過來，讓整治時間表大幅提前；其他各項投資的配合條件也一一滿足。

管碧玲說，她了解到的幕後是，台積電「嚇到了」，市府的行政效率、市府的積極度，讓局勢剎那間逆轉，開始變成台積電積極接觸高雄，最後終於迅速敲定投資計劃。

管碧玲表示，台積電決定投資高雄，最大的關鍵，是對陳其邁市長領導能力的肯定與信賴，

「市府招商成功，辛苦了！很多官員，晚上一定興奮、驕傲到睡不著覺了！」