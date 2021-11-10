巨大金屬方塊凌空墜！大貨車一個Move車道失控　後車逃劫驚呆

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名邱姓大貨車駕駛（37歲），8日下午行駛台一己線和台13甲線路口時，因載運整車的金屬回收物沒有綁好，一個轉彎全都滾落下來，差點壓到後方的小客車，路口等紅燈的民眾全都看傻了眼。警方獲報後立即派員在現場擺放交通錐等管制措施，進行交通疏導，約90分鐘後，交通方恢復正常。

▲1輛滿載金屬回收物的大貨車，行經竹南台一己線時，一個轉彎車上物品全都滾落，後方轎車險遭波及 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，8日下午4時20分許接獲報案稱，台一己線及台13甲線路口有道路障礙情事，為維護現場人車安全，警員張雲丞、賴冠良趕赴現場處理；到場後發現，台13甲線往德照橋方向車道上，佈滿數大綑金屬回收壓縮物，已嚴重影響通行人車，遂立即在現場擺放交通錐等管制措施，進行交通疏導。

▲▼資源回收公司也趕緊加派車輛來清除掉落物，約90分鐘後交通才恢復順暢。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經警方調查，原是1輛大貨車於台一己線上行駛， 準備轉彎前往台13甲線德照橋時，因車上金屬回收物未綁妥，整綑掉落滿地，佔據近2個車道，由於此路段車流量多，所幸無殃及其他人車，邱姓駕駛自行報警，並協請吊車前來清除掉落物。但後方交通也因此受阻90分鐘。警方也將依違反道路交通管理處罰條例，可處新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰。

竹南警察分局提醒民眾，未將貨物妥善綑綁，如果掉落路面，除影響通行外，更易釀成交通事故，傷及他人，可能將擔負相關行政、刑事或民事責任，因此請民眾在駕駛車輛前，應注意車身狀況，依規載運貨物並確保牢靠穩妥，以保障你我行車安全。

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