台積電投資高雄「最關鍵轉折」曝　陳其邁掛保證：水電不是問題

▲台積電今日董事會決議核准公司將向高雄市政府遞件租地設廠。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者賴文萱／高雄報導

台積電9日宣布董事會決議核准公司將向高雄市政府遞件租地設廠。高雄市長陳其邁今（10）日也親自說明市府如何解決最重要的水、電問題，他也掛保證，高雄在電力供應從來不是問題，水更不用講，強調多元開發水資源奏效，後續針對建廠的必要需求都會提供協助。

台積電將到高雄投資，外界關心高雄市政府是如何說服台積電，關鍵水電問題如何解決？陳其邁說，市政府首先從用地需求著手，配合產業發展，另一方面在水電以及其他地方都給予廠商最大協助。台積電作為國內半導體以及全球最重要製程廠商，相關需求都一項一項協助廠商解決，也加速建廠期程。

陳其邁表示，跟台積電一直都有每周或固定工作期程，也包含現場整治以及園區規劃，這都同步進行、一起合作，這是一直在做的事情。

▲高雄市長陳其邁說明台積電投資高雄關鍵。（圖／記者賴文萱攝）

用電部分，牽涉到跟台電、中央部會的協商，陳其邁說，高雄有500億度的電，其實才用280億左右，大概56-58%的用電，「電力的供應在高雄本來就不是問題。」最近三接問題也好，或是其他縣市接收站爭議，其實這都不是高雄的問題，因為高雄本身在電力供應，就是足夠充裕無虞，再加上5年內會發展綠電，配合高雄能源轉型，在電能供應從來沒有問題。

陳其邁接著表示，水更不用講，今年全台缺水期間，高雄是第一個翻轉水情的城市，沒有進入到減量供水，直接恢復正常供水。他說，這個過程投資方都非常清楚整個水源供應，當時台南缺水、台中大缺水，桃園、新竹也缺水，唯一在水情受到最嚴峻挑戰的時候，反而高雄並沒有像其他科學園區或城市有這麼嚴重的挑戰。

▲陳其邁表示，台積電投資關鍵，最主要是要展現高雄對於高科技廠商，以及高雄推動城市轉型的決心跟效力。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁指出，這是多元開發水資源奏效，除了一方面度過缺水危機，當時投資方有缺水問題，高雄也協助他們解決，所以已有一段很長工作默契。

「最主要是要展現高雄對於高科技廠商，以及高雄推動城市轉型的決心跟效力」，陳其邁表示，非常歡迎台積電來高雄投資，後續也會給予未來建廠所有必要的協助。