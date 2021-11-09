夫妻非營業時間狂催加油「我們趕時間」　女員工回一句話挨嗆

記者黃翊婷／綜合報導

一名在加油站工作的女網友上網PO文抱怨，遇到一對夫妻在非營業時間跑來說要加油，還以「我們趕時間」為由頻頻催促，連等電腦開機的時間都很不耐煩，如實告知卻挨嗆「我要找老闆」，讓她超無奈。

▲原PO在非營業時間遇到趕時間的客人，雙方應對掀起網友討論。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨公社」PO文中提到，這年頭真的什麼客人都有，一早她到加油站準備開機交接班，一對夫妻就跑來要加油，開口便問「可以加油了嗎」，她回答「要等一下，電腦還沒開機」，對方追問「要多久」，她還是回答要等一下。

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接著，原PO打開電腦，夫妻檔中的女生就開始催促，「我們趕時間，好了嗎？可以加了嗎？」她還是耐著性子解釋，「開機需要一點點時間，而且我們營業時間也還沒到啊」，沒想到對方一聽竟然嚷著要找老闆，還跑去辦公室窗邊看。

「就算找老闆，電腦也不會跑得比較快好嗎？」原PO當時忍不住在心中吐槽夫妻倆的行為，事後越想越無奈，這才上網一吐苦水，「我只想說你們趕時間，為什麼不在前一天晚上把油加好呢？」

其他網友看完全文也紛紛留言表示，「趕時間還有時間找老闆，我也是笑笑」、「很多人都以為世界為他們而轉，怎麼會有這樣想法」；也有網友覺得可能是原PO的表達方式引發誤會，下次若是遇到類似的狀況，最好明確告知等待時間，「等1分鐘也是等一下，等10分鐘也是等一下，若還沒到營業時間可以擺放拒馬，都讓客人的車開進來了，至少告知要等多久吧。若真的要等很久，客人也有選擇去別間加油的權利，只說『等一下』有點太籠統。」