外送雞排「醬汁漏在鍋燒麵外蓋」　客服退29元他怒公審...反被噓

▲網友因不滿客服處理方式發文公審，卻遭網噓爆。（圖／翻攝自《爆怨公社》，同下）

記者謝欣辰／綜合報導

一名網友在《爆怨公社》發文，指出自己點了一份有加醬汁的雞排以及鍋燒麵，沒想到雞排醬汁整個倒在鍋燒麵的外蓋上，直指不只外送員沒有處理好，連客服都只退醬汁錢29元，讓他氣炸公審，卻被網噓爆。

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原PO表示，剛剛點了x貓外送，並且選擇無接觸的外送方式，系統上面很也清楚地寫出餐點的擺放位置，但這次遇到的外送員卻沒有照做，「就你一個狀況外，搞不清楚把我的餐點丟在門口就算了，雞排醬的醬汁打翻，拖了快10分鐘，還私訊我講了一堆廢話，最後才完成訂單」原PO生氣表示，當外送員完成訂單後，才能聯絡客服，但沒想到客服的反應更讓他不開心，「這個客服更厲害，他說雞排醬汁打翻，所以就賠我醬汁的錢29元」。

原PO看到客服的回覆後「火氣當場牙起來」，直言跟客服抱怨外送員後，換來的是只賠醬汁錢29元，「那這碗鍋燒麵合理嗎？如果外面的餐廳端這樣一碗鍋燒麵給你，還要跟你收正常的費用，你會接受嗎？」依照原PO貼出的對話截圖，客服最後有退雞排部分的餐點費用，並且說明只退雞排的原因是「經查照片後，鍋燒麵蓋子受到影響，餐點內容是無受到影響的」，原PO最後雖不滿意但還是同意客服的做法。

貼文一出，網友一面倒噓爆，「就把蓋子打開吃麵就好，你又不是要吃蓋子」，「鍋燒麵有怎麼了嗎...難道蓋子打開裡面有雞排醬」，「你是在吃蓋子還是吃裡面的內容物」，「叫外送大家難免都會碰到湯汁灑落，每人接受程度是不一樣沒錯，但外送員是騎車不是開飛機幫你送餐，更別說遇到沒蓋好的店家，為什麼要罵外送員啊？然後醬汁的錢最後也退你了，你東西一定也吃了，還要特地來爆怨炮一下，是因為沒吃到原味的蓋子不甘心嗎？」