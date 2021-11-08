租共享機車！他開車箱驚見「滿滿水母」　噁照釣出一票苦主：教育失敗

▲網友租借共享機車時，發現車廂留有一堆用過的浴帽。（翻攝自《爆怨公社》、鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

共享經濟在國內發產逐漸成熟，台北市都市內幾乎任何角落都有共享機車的身影，不過共享方便的同時，部分消費者似乎也把方便當隨便。就有租借共享機車的消費者忍不住上網抱怨，常常打開車廂卻發現有一堆垃圾，貼文引起大票網友共鳴，諷刺這種亂象「連垃圾也是共享」，批評台灣人素質實在太差！

一名網友日前在臉書《爆怨公社》發文，並附上一張後車廂「水母群聚」的照片，無奈表示「浴帽戴完可以順手丟一下嗎？打開車廂滿滿的驚喜…還以為看到水母。」

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▲網友表示，「第一時間我以為看到水母」。（翻攝自《爆怨公社》）

除了滿滿「水母」外，他甚至還遇過拿濕紙巾纏手把不拆、飲料喝完丟裡面、鹽酥雞啃完了不丟的，最噁心的還有不知道擦過什麼液體的衛生紙，令他傻眼「共享機車不是你的機車好嗎？」批評部分消費者毫無公德心。

怨念頗深的貼文引發網友共鳴，不少使用過共享機車的人大吐苦水「連垃圾也是共享～」、「可見國民教育的失敗」、「在台灣只要不是自己的東西，通常都不會被愛惜的」、「講個笑話：台灣人素質」。也有人建議直接投訴「可以跟客服反應⋯他們會去找前一個使用者，這種跑不掉的！」或是自備安全帽，確保頭皮衛生，也不用忍受別人的汗臭味。



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