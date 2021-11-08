人妻列3條件嘆台灣工作難找　媽媽們全點頭！過來人給1解方

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻7日在臉書PO文抱怨，孩子出生之後決定重返職場，卻發現在台灣要找到早8晚5、週休二日、不用加班的工作真的好難，讓她很心疼孩子得跟著自己一起早起、吃外食。不過，有網友認為，符合原PO列出的3項條件的工作不是沒有，只是薪水較低，如果想一邊陪孩子一邊賺錢，或許可以考慮找較有彈性空間的兼職工作。

▲原PO發現有了孩子之後，工作變得很難找。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

原PO在臉書「爆怨公社」中提到，以前沒有小孩的時候工作很好找，也能配合公司加班，生了小孩以後，因為沒有後援，要配合幼稚園的時間，就得找早上8點到下午5點的工作，「難找就罷了，還要配合加班到晚上8點左右，只能跟老公輪流照顧小孩。」

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原PO感嘆，考量到老公的加班費是自己的兩倍，一般都是以老公加班為主，「自從去上班後，小孩都要跟我一起早起，7點到幼稚園，下午快6點才回家」，偏偏到家後來不及煮晚飯，全家只好一起吃又油又鹹的外食，讓她超級心疼。

「其實老公的薪水夠我們家的生活費用，我是可以不用上班，但我想多存錢給小孩當以後的大學學費。」原PO說，雖然有想過等孩子大一點再去工作，可是年紀越大會越不好找，因此還是決定先重返職場卡位，「台灣工作要早8晚5、週休二日又不加班的，真的好難找。」

▲原PO不希望為了工作而犧牲與小孩、家人相處的時間。

這篇抱怨文公開之後，引起不少媽媽級網友的認同，「真的不好找，為了配合小孩早8晚5、週休二日、見紅就休，沒有特休也感激」、「非常能體會」、「完全中，而且在世俗眼光中，現在有孩子還是要工作變成常態」。

不過，也有網友建議，其實要找到符合原PO列出的3項條件的工作不是沒有，只是薪水不高，「如果老公薪水夠生活，可以考慮找兼職工作，一來彈性可以照顧小孩，二來也有收入，不無小補，先熬過這個階段吧，辛苦了。」