買紅茶給錯咖啡！店家回：再付50元　他心涼：送走一位忠實客人

▲網友點紅茶拿到咖啡，店員卻要他付50元的咖啡錢，才能換回紅茶。（示意圖／記者周宸亘攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

許多民眾習慣早上出門上班、上學時在早餐店外帶早餐。一名網友表示，他在早餐店買了紅茶，拿到後在車上喝了才發現，店家給成無糖咖啡，馬上下車跟店家反應，沒想到店家卻要求他需再付50元，讓他相當傻眼「這種離譜失誤要我承擔？」

一名網友在臉書「爆怨公社」發文表示，早上買了兩份培根蛋餅和紅茶共70元，因為肚子很餓，上車後就開始吃了起來，喝到飲料時才發現是無糖咖啡，趕緊回去想換回紅茶。他向店員反映後，店員還說「不好意思給錯了」，但是下一秒卻要他再付50塊，「叫我給她（50）塊、紅茶還我？因為咖啡是（50）塊」，讓他非常不能接受，「這種離譜失誤要我承擔？」

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他無奈表示，不是（50）塊的問題，自己一直是那家店的忠實顧客，幾乎一年365天每天都買，但是這次的事讓他的心涼了一半，以後也不會再來了，跟錢多錢少沒關係，就是一個感覺問題，「這種過失憑什麼要客人承擔」、謝謝你們送走了一位忠實客人。」

網友看完紛紛表示，「超無言的」、「店員給錯東西，為什麼是客人買單？？超有事」、「給錯是店家問題，通常是店家吸收，這樣做生意才對~」、「是我也不會去了」、「就是店家給錯飲料！回去做更換還要客人自己買單給錯飲料的錢！ 好離譜喔 是不是店員怕自己要賠 所以要你吸收…」、「其實一杯飲料的成本也沒多少，店家的處理方式只是讓消費者感覺很差而已，這不是一杯多少錢的問題了，只能說不會做生意。」、「如果是我一定爆炸」。