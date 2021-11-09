國防報告書曝「中共對台作戰6能力」　飛彈涵蓋全島、拖遲外軍干預

▲110年國防報告書曝光中共在我西南空域常態性侵擾，主要機型及共軍常態軍事活動區域。（圖／國防報告書）



記者陶本和／台北報導

國防部9日公布110年「國防報告書」，本次以「打造堅韌新國軍」為主軸，凸顯當前戰略環境，以及中共日益升高對台軍事威脅，其中也曝光中共對台作戰的六項能力。

本次「國防報告書」，全書以五篇十章，分別就「區域情勢」、「國防戰力」、「國防自主」、「國防治理」與「榮耀國軍」五大領域進行闡述，在內容上「剖析中共對台威脅」、「凸顯國軍堅韌的特質與戰力」及「展現國防施政亮點」，除用以推展全民國防，積蓄國家總體戰力，亦可展現國防軍事透明度。

其中，針對中共對台軍事威脅，明確指出中共未放棄對台使用武力的選項，藉實兵對抗、聯合登陸演習、網路駭客攻擊及在臺海周 邊執行遠海長航等作為，持續強化對臺軍事整備及威脅，同時曝光中共對台作戰的六項能力。

首先，是「情報監偵能力」，藉由高解析度光學及雷達偵照能力偵察衛星，及在台海周邊海域常態部署情報船、 電子偵察船，不定期派遣偵察機、無人機實施偵巡等方式強化情報監偵力度，透過陸、 海、空及航太等多維手段，擴大情蒐範圍與頻次，掌握我軍事動態及戰場情報經營。

其次是「聯合封鎖能力」，中共加強海、空軍制空、制海及對陸打擊戰力，並加速火箭軍新型飛彈部署，提升精準打擊及戰略制壓能力，已具備對我重要港口、機場及對外航道實施聯合局部封鎖， 截斷海、空交通路線能力，影響軍備後勤資源整補與作戰持續力。

第三為「聯合火力打擊」，中共各式彈道飛彈、巡弋飛彈及空射攻陸飛彈射程均可涵蓋台灣全島，協同海、空軍戰力，可攻擊我政、經、軍等重要目標，減損我軍作戰持續力及支援後續作戰之遂行。

第四是「聯合登陸作戰」，共軍強化陸軍兩棲合成旅、空突旅及海軍陸戰隊聯合登陸作戰訓練，及建構海空戰略 投送能量，在取得制空、制海及制電磁權優勢後，以正規兩棲艦船搭配軍管商貨輪方 式，遂行聯合登陸作戰。

第五為「應對外軍干預」，共軍部署中、長程對地、反艦彈道飛彈及巡弋飛彈，並藉海、空軍航艦及轟炸機常態化赴西太平洋從事跨島鏈海空聯訓，對印太周邊國家形成軍事威懾，以遲滯第一、二島鏈間外軍干預行動。

最後，則是「戰略支援能力」，其透過「軍民融合」發展航太作戰平台，加速偵察、導航、通信等各型衛星部署， 以強化戰場資訊優勢，並藉由「北斗」全球定位導航及指管數據鏈路系統建置，協助各軍兵種遂行資訊攻防、遠程預警、遠海作戰、飛彈精準突擊及防空反導等能力。

▼110年國防報告書曝光中共在我西南空域常態性侵擾，主要機型及共軍常態軍事活動區域。（圖／國防報告書）

