軍備局205廠閃燃1死案報告出爐　國防部：肇因為未穿防火圍裙

▲天弓二型飛彈。（圖／中科院）



記者杜冠霖／台北報導

國防部軍備局第205廠去年底進行天弓2型飛彈預混物秤裝作業時，發生「鋁粉閃燃工安事件」，造成1死2傷。軍備局向立法院提出調查報告，坦承此工安事件肇因為「靜電危害」，但造成人員傷亡主因為「作業人員未依規定穿著防火圍裙及未落實火工安全作業程式所致」。

軍備局生產製造中心205大樹廠區去年12月9日上午發生閃燃意外，高雄大樹北營區806廠房在執行天弓二型發動機延壽定更作業，鋁粉秤裝時發生閃燃意外，造成2名士官及一名洪姓員工有40%至60%燒燙傷，當時國防部偕同軍備局編成專案小組，並納編國內10位具火工、化工及製程風險等專家學者，調查事故發生原因。

而今報告出爐，專案小組推論可能肇因是「靜電危害」，且依規定，執行火工作業前需進行靜電消除及安全防護裝具穿戴；但因作業人員未遵守標準作業程式，安全防護裝具亦未依規定穿戴，督導幹部也未落實查察，造成產生閃燃意外。

國防部進一步指出，防護裝具的「防火圍裙」可承受瞬燃溫度攝氏800度，最高耐燃溫度可達攝氏1093度，但因厚重悶熱，作業人員未依規定穿著進而受傷。

針對後續懲處，國防部表示，軍備局獲得管理處長游玉堂少將等12人，分別「言詞申誡至大過一次」不等的處分；另雙基藥室主任蔡銘修上校、推進劑所長翁肇隆中校，分別記過2次、記大過1次，並調離現職。