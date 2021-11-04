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喊抗中保台卻服替代役？　李德維點名林飛帆接受軍事訓練

▲▼蔡英文黨部交接主席-林飛帆。（圖／記者周宸亘攝）

▲林飛帆。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

為強化國防戰力，國防部規劃明（111）年起試行14天教召新制，預計1萬5千多人受徵召。對此，國民黨立委李德維特別點名服過替代役的民進黨秘書長林飛帆需要接受軍事訓練，也建請唐鳳政委，開發「教召預約平台」，讓所有抗中保台的好朋友們可以趕快上去表達自己被教召的意願。

李德維表示，如果兩岸真有開戰風險，落實全民國防就是必須，任何「好手好腳」的役男，都必須接受軍事訓練，包括過去服替代役的年輕人，而特別點名林飛帆，因為「所有的戰爭宣傳，所有的叫囂、謊言和仇恨，都來自那些不上戰場的人。」

李德維說，其實也不只是林飛帆，黃國昌、林昶佐、陳為廷、何博文，族繁不及備載，「抗中保台」喊得越大聲的，往往不是免役，就是服替代役，他們自己連最基本的軍旅生涯都不曾經歷，卻奢言犧牲，要別人替他們付出時間精力，血汗，甚至生命。「我就問，憑什麼？」

李德維批評，憑什麼我們的子弟要拋下生計去教召，就為了捍衛你們在廟堂之上大放厥詞？憑什麼我們的子弟要守在炮火的前線，就為了爭取你們趕赴機場落跑的時間？

李德維說，不會護航國民黨的誰誰誰沒當過兵，他主張每個人都該去接受基礎軍事訓練！當兵臨城下，每個人都要有起碼自保的能力。最重要的關鍵是，國民黨執政，追求和平；民進黨執政，強調抗中，現在只是提出要林飛帆帶頭負責，言行一致。

李德維也建請唐鳳政委，開發「教召預約平台」，讓所有抗中保台的好朋友們可以趕快上去表達自己被教召的意願，進而預約被教召的時間，一輪滿了開一輪，一輪又一輪，衝教召覆蓋率。「不然你們就是一群假貨，別說戰狼，也不是戰貓，只是一群台獨吉娃娃。」

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