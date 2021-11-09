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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營大數據／蔣萬安啟動台北12區公投街講　影響力僅次於蔡英文

▲▼立法院總質詢,蔣萬安委員送書給行政院長賴清德。（圖／記者季相儒攝）

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者季相儒攝）

記者徐政璿／台北報導

今年12月18日有4大公投「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」將舉行投票。國民黨前青年部主任陳冠安分析，上週開啟台北12區公投街講的立委蔣萬安，社群影響力僅次於蔡英文，代表街講有一定效果。

根據蔣萬安規劃，11月4日起每週2場街頭宣講、44天內走遍台北市12個行政區，邀請黨籍立委、市議員一同站上街頭，呼籲民眾在1218投下重要的一票。

陳冠安表示，從臉書社群來看目前討論「公投」的政治人物粉專來說，前5名的影響力分數，分別是羅智強的87,888分、江啟臣的12,163分、韓國瑜的11,563分、趙少康的9,686分，以及蔡英文的9055分，蔣萬安位居第6拿下7723分。

陳冠安指出，光就前5名粉專來說，很明顯呈現藍大於綠的情況，第一名的羅智強甚至將近是第5名蔡英文的10倍。整體來說，仍與上週相同，藍營呈現正規軍聲量較高、綠營則是側翼佔優的情況。

綠營部分，陳冠安說，除蔡英文外，王定宇、賴清德、蘇貞昌也分別拿下7,573分、6,767分和6,285分的成績。雖然正規軍稍居劣勢，但包括「辣台派 Wajinpie」、「蕪菁雜誌」、「我是台灣人．台灣是咱的國家」、「孟買春秋」等粉專，在公投議題上的聲量也頗具規模，甚至高過「只是賭藍」、「打馬悍將粉絲團」這兩個傳統側翼雙箭頭，是否是綠營網路攻防策略轉換，或是流量導向變化，倒是值得追蹤觀察的趨勢。

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