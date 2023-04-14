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綠嗆「共機擾台還辦雙城論壇？」　蔣萬安重複這句：講3次很重要！

▲▼ 台北市長蔣萬安。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市長蔣萬安今（14）日下午赴議會備詢。民進黨議員何孟樺問到，蔣萬安在選舉期間曾說過，兩岸要交流一定是對等、共機不擾台且對台友善，但共機近期才進行軍演，蔣萬安仍堅持要辦台北上海雙城論壇「你就是騙選票啊！」蔣萬安多次無奈回應，「就是要對等尊嚴啊，講了3次，代表很重要」。質詢過程中火藥味十足。

台北上海雙城論壇，今年7、8月將在上海恢復實體方式舉辦，何孟樺今日在質詢時要求蔣萬安堅守舉辦雙城論壇條件和承諾，蔣萬安先表示，會儘可能在創造有利條件下，讓雙城論壇持續辦下去，並且秉持對等、善意、互惠、尊嚴等原則進行交流。且他已經責成林奕華副市長進行相關的聯絡與討論。

何孟樺說，蔣萬安在競選時承諾有3條件才會舉辦，包括兩岸要交流一定是對等、共機不擾台且對台友善「你還記得嗎？」蔣萬安再說，任何城市交流，都是對等、尊嚴、善意，任何交流都一樣。

但因何孟樺質詢頻被打斷，何怒轟「你不要一直跟我講廢話啦！」蔣萬安回擊「你告訴我，我哪一句話是廢話！」、「就是要對等尊嚴啊！講了3次，代表很重要」。蔣萬安也強調，交流一定會捍衛中華民國主權。何反問，那對話內容敢公開嗎？雙方針鋒相對。

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