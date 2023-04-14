大巨蛋屋頂反光嚴重　蔣萬安：6月底前相關工程會完工

▲遠雄大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安14日繼續到市議會備詢。民進黨議員許淑華質詢時關切大巨蛋反光議題，要求市府在徹底改善相關問題前，不得發使照，「不要壓7月底，除非7月底真的能完成」。對此，蔣萬安說，絕對會在符合相關法規標準公安無虞的情形下，才會完工啟用，預計6月底前相關工程會全部完工。

許淑華質詢時針對大巨蛋部分提到，第一階段預定7月底拿到使照，項目包括體育館、商場2層，當時前市長柯文哲片面要求停工大巨蛋，提出79項需要改善的進度，除了排煙、消防等公安問題，其他項目都沒有對外說明，「79項的內容是否可以在網頁上公開，讓市民安心、放心」？對此，蔣回應，會來做。

許淑華接著說，大巨蛋造成光復國小光害問題，已經3年了，如果是你的小朋友在學校讀書上課，窗戶必須要加裝窗簾才能上課，你能接受？小朋友沒辦法享受陽光，應該嗎？蔣萬安說，會來了解，如果真的有發生會來改進，會實地了解提出解決方案。

但許淑華提醒，這是已經發生了，學校必須要加裝窗簾才能上課，2樓的空中操場不能打球，這是光復國小3000個小朋友的痛苦。當時議會要求屋頂的鈦版要塗漆處理，結果會掉漆，已經3年無法解決。根據體育局的資料，塗漆料完成比例小小一塊，完全沒有解決任何問題。

許淑華說，她具體要求，如果屋頂鈦版反射沒有解決，不得發使照，不要壓7月底，除非7月底真的能完成。

對此，體育局長王泓翔說，光復國小對面屋頂的部分，在3月27日就在施工，並承諾拿到使照前會完成施工。蔣萬安則說，絕對會在符合相關法規標準公安無虞的情形下，才會完工啟用，預計6月底前相關工程會全部完工。