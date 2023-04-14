蔣萬安被嗆「當選靠阿公」怒了　反擊綠議員：尊重選民的智慧

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安14日繼續在市議會就施政報告內容備詢。民進黨議員劉耀仁質詢時先問到萬華選區內的重大市政更新案，並質疑蔣萬安對市政不熟悉，提醒蔣要用功，期許1年後可以把標語改成「當選靠阿公、市政很用功」。但蔣萬安對「當選靠阿公」相當不滿，當場高分貝反擊，「我們都是經過民主洗禮，一票票選出來的，我尊重議員，議員也是選民選出來的，我們尊重台灣的民主制度」。

▲台北市長蔣萬安首度赴市議會進行施政報告。（圖／記者李毓康攝）



民進黨議員劉耀仁質詢時先問到，西寧綜合大樓暨洛陽停車場開發案，知不知道為什麼西寧綜合大樓要改建？知不知道原因？蔣萬安先是說「使用年限」，但劉反駁，「錯，71年蓋的，使用年限還沒到，是因為海砂屋問題」，還好2021年他擋下3億5400萬的補強，那時候柯文哲同意改建2024年要動工，來得及嗎？一定跳票。

接著劉耀仁說，整體開發案進行到什麼程度？蔣萬安說，「西寧國宅改建，80%的樓都有這樣的問題」。但劉反酸，「不知道就說不知道，不丟臉，現在還在可行性評估」，2021年說2024年動工也是跳票。

劉耀仁說，西寧大樓裡面所有政府機關溜之大吉跑光光，只剩下市場攤商每天心驚膽顫害怕，市府單位都跑光光，所以這件事情你要放在心上，西寧大樓整建是淡水河岸的第一排，比C1D1還醒目。

接著劉耀仁問，第二個重要建設就是艋舺學園，請問要整合什麼學校？蔣萬安未能馬上答出，劉便插嘴酸，還在看小抄，並解答是華江高中、萬華國中、西園國小、雙園國小、南海幼兒園。

接著劉耀仁再問，這案子要維持幾年？蔣萬安說，這是非常大的案子，至少5年；此答案讓劉驚訝，「要20年！整整20年的計畫案，不知道就說不知道，不丟臉」。劉還問，知不知道EOD？艋舺學園不只是托嬰中心、關懷據點，最大用意就是經過老舊校舍的改建，藉此動推動南萬華的都市更新，EOD加上你的都更三箭萬華才有未來，「好好去了解，不知道就說不知道，你很像十幾年前的馬英九欸，耍嘴皮子」。

隨後，劉耀仁再指出，莒光國宅入住日期一延再延，中簽住戶抽籤完8個月還搬不進去，一延再延，現在中簽的年輕夫妻對你怨聲載道抱怨連連，真的很丟臉，要好好改善一下。

劉耀仁不滿質疑，蔣萬安對萬華這3個大案，看起來都沒進入狀況，上任100天是關鍵，有沒有進入狀況就看100天，很顯然的你都沒有進入狀況，心中不要想著大巨蛋開幕，台北市還有很多重要案件，都要重視。

劉耀仁接續說，昨天黨團說你不用功，有錯嗎？不要再去小巨蛋熱舞、不要再當舞棍了，椎間盤突出還可以當舞棍？奇怪，說謊，有逃避兵役嫌疑。所以說，專心市政、用心市政，昨天民進黨送你一句話「當選靠阿公、市政不用功」，希望一年後民進黨可以給你另外一句話，「當選靠阿公、市政很用功」。

但蔣萬安似乎對於劉耀仁的言詞不滿，馬上回擊說，自己是選民一票一票選出來，「我們都是透過民主的洗禮，請尊重台灣的民主、尊重選民的智慧，我尊重議員，議員也是選民選出來的，我們尊重台灣的民主制度」。

蔣萬安與劉耀仁就這個議題你來我往，唇槍舌劍，蔣萬安不斷強調，大家都是靠自己的努力、自己打拼，對選民的服務，「你服務扎實也得到選民的肯定，彼此都是一樣，所以議員，就事論事，現在在討論市政，就事論事、為選民爭取建設，沒有問題、天經地義，我也接受議員指教、加速進行」。

蔣萬安說，100天來市府團隊非常努力，推出這麼多政策，不管是你關心的工務建設、社宅改建，都會持續來努力。但是如果質疑選民經過民主洗禮出來的民意代表或是縣市首長，要尊重選民的智慧。

面對蔣萬安長篇大論回應，被佔用到質詢時間的劉耀仁不滿反酸，「是在備詢還是在演講？市政要用功」，眼見兩人爭執不休，副議長葉林傳趕忙打圓場，「沒有誰靠誰，憑自己、憑選民的認同」。