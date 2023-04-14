蔣萬安稱「當立委可協助北科大校地」　王世堅笑喊：如果沒被打死

▲市議員王世堅。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

台北市長蔣萬安今（14）日至市議會備詢。議員王世堅針對建國啤酒廠土地回饋北科大一案進行質詢，希望蔣能將回饋用地給北科大。蔣萬安回應，若中央願意協調，市府都能配合，「未來若世堅議員當選立委，希望能到中央協助此案」，王世堅則笑稱，「謝謝，如果沒被打死」。此話一出，在場的議員、官員笑成一片。

王世堅質詢時指出，建國啤酒廠都市計畫變更案2017、2018年，陸續經台北市及內政部都市計畫委員會審議通過，原本打算在2018年底執行，但柯市府後來反悔協議，不願以增額容積支應修繕費，打算將回饋用地給北科大，使得計畫延宕。

不過，王世堅認為，北科大有112年校史，過去在台北工專時期，4000名學生，有13.3公頃校地，現在學生人數成長1.3萬學生，居然只剩下9.6公頃，少了1萬坪土地，使學校發展受阻礙，北市應該把回饋建啤土地給北科大使用。

蔣萬安回應，如果行政院、教育部、財政部等願意協調，未來整體運用達成一致結論，北市府願意協助，但前提是中央要協調，「未來若世堅議員當選立委，希望能到中央協助此案。」目前投入民進黨立委選戰初選的王世堅笑回，「哦，好謝謝，如果我沒被打死的話，謝謝」。

