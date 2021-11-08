大陸列「台獨制裁名單」　陸委會：研議保衛、反制措施

▲蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮。（合成圖／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

中國國台辦日前點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃，以及外交部長吳釗燮等人為「台獨頑固份子」，禁止本人及家屬進入中國、香港、澳門。對於我方是否有措施因應，陸委會副主委邱垂正今（8日）表示，會關注情勢發展，並研議保衛、反制措施。

邱垂正在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，陸委會一直有掌握相關訊息，自去年以來，對岸就有倡議這項名單，重點就是要威嚇台灣，讓台灣社會噤若寒蟬，屬於認知作戰的一種。

▲資深媒體人黃光芹、陸委會副主委邱垂正。（圖／《震傳媒》提供）



邱垂正指出，中國大陸最近還要針對台獨分子專門立法、終身追訴，其目的就是要恐嚇，而陸委會針對此議題要強調，台灣不是香港，不屬於中華人民共和國的一部分，兩岸是互不隸屬，因此對岸制定的法律，對台灣人民並沒有追訴力。

對於是否剝奪去對岸旅遊的機會，邱垂正說，以往許多民眾也會去香港旅遊、轉機，但自香港實施國安法之後，讓許多人不敢前往，而面對中國大陸這種威嚇，陸委會將持續關注情勢發展，若有必要，會研議並制定保衛與反制措施，一定要保衛國家安全與人民福祉，不會袖手旁觀。