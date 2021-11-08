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青埔、草漯第一座社宅！　桃市府和農委會簽署MOU興辦社宅

▲桃市府和農委會簽署MOU推動社宅

▲桃園市長鄭文燦、農委會主委陳吉仲，共同簽署MOU興辦社會住宅。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦8日於市府與農委會主委陳吉仲，共同簽署MOU於中壢區青埔、觀音區草漯和桃園區中路3處農水署桃管處所有土地，興辦社會住宅；其中，最近房市火紅的青埔社宅，位於老街溪畔、瑞士社區旁文昌路上，而草漯社宅就位於保障宮前、中路社宅位於國際路上、司法園區旁，3處地點都超好，且交通便捷。▲桃市府和農委會簽署MOU推動社宅

▲青埔社宅位於老街溪畔、瑞士社區旁文昌路上。（圖／記者楊淑媛攝）

市長鄭文燦表示，農田水利署分別提供中壢青埔、觀音草漯及桃園中路地區等3處社宅基地，並出資由市府代為興建、桃園市社會住宅服務中心招租及維管。本計畫將優先運用中壢青埔高鐵特區約0.27公頃基地，闢建約80戶社宅，預計今(2021)年底啟動設計招標作業、2025年12月竣工招租、2026年6月入住，透過中央地方合作，多元取得社宅用地，讓桃園市社宅更加普及化。▲桃市府和農委會簽署MOU推動社宅

鄭市長說，中壢青埔地區目前沒有社宅，假如市府要自行取得社宅用地，成本十分高昂，透過與農委會合作，由農委會提供青埔瑞士社區旁、文昌路0.27公頃基地，規劃闢建青埔地區首處社宅，該地點距離桃園高鐵站約僅5分鐘車程，並鄰近青埔國小、青埔國中、大園國際高中及桃園市立美術館等，生活機能相當便利。▲桃市府和農委會簽署MOU推動社宅

▲桃市府和農委會簽署MOU興辦社宅地點都超好。（圖／記者楊淑媛攝）

此外，觀音草漯則規劃運用原草漯工作站約1,862坪的土地，興建觀音區首處社會住宅，地點鄰近草漯國小、草漯國中、觀音棒壘球場及四維環保公園；桃園區中路特區將使用中路一段829地號等16筆土地，面積約5,857坪，地點鄰近文山國小、中埔國小、風禾公園及水秀公園、南桃園交流道及桃園國際機場，後續待完成都市計畫用地變更後，將儘速推動。

包括農委會主任委員陳吉仲、營建署副署長陳繼鳴、農水署署長蔡昇甫、農水署桃管處處長何明光、副處長謝清文、專門委員陳建國、石門管理處處長林昆賢、都發局住宅處副處長邱奕聖、桃園市社會住宅服務中心執行長謝委呈等均一同出席活動。

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桃園市政府農委會簽署MOU推動社宅青埔草漯

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