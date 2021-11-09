柯文哲譏「智商70」風波　蘇貞昌：買不到疫苗罵、買到也罵

記者徐政璿／台北報導

我國自購59.4萬劑AZ疫苗於6日晚間運抵台灣，但有效期僅24天，台北市長柯文哲直批疫情指揮中心發言人莊人祥「智商不到70嗎？」北市府後來澄清，原話是「他是『認為我』智商不到70是不是」。行政院長蘇貞昌今（9日）被問及此事回應，指揮中心守住疫情、努力買疫苗，不要買不到也罵，買到了也罵。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

我國與阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，其中，59.4萬劑AZ疫苗於6日晚間運抵台灣，效期是到2021年11月30日。

對此，莊人祥回應，現在全球都在搶疫苗，其實原本來抵台的劑量更多，但評估國內疫苗量能發現，11月底可能接種不完，所以改訂59.4萬劑，之後也會加緊接種；且考量國際疫苗供貨仍不穩，又國內仍有尚未在時限內接種第2劑AZ疫苗的民眾，會及時調度避免屆效。

聽完莊人祥的理由，柯文哲開砲，「他說疫苗一出廠就被買走，那怎麼還會快過期，他是智商不到70嗎？要找理由要找好一點，一聽就白癡的理由」。

指揮中心指揮官陳時中也為下屬抱不平，反擊「人不是只有智商而已」，柯文哲用這樣污名化別人，坦白說「這樣不好」。

事發後6小時，北市府緊急透過聲明回應說，柯文哲的原話是「奇怪！他是『認為我』智商不到七十是不是？」因現場較吵雜，加上戴口罩不易分辨嘴型，「認為我」三個字被忽略，衍生誤解。

蘇貞昌今上午赴立法院備詢，他受訪時被問及此事回應，指揮中心守住疫情、努力買疫苗，不要買不到也罵，買到了也罵，呼籲國人出來打疫苗，讓覆蓋率提高、讓台灣更好。