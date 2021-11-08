《生煤條例》遭函告無效提告敗訴　中市府：遺憾將研議提救濟

▲台中火力發電廠。（圖／記者林振民攝）

記者李忠憲／台中報導

台中市政府施行「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，遭行政院認定牴觸《空氣污染防制法》及《固定污染源空污管理辦法》，函告無效。市府向法院提告要求撤銷，台北高等行政法院8日認定，函告非行政處分，中市府應聲請釋憲，駁回告訴。中市府表示遺憾，將待收到判決書後再決定是否提出救濟。

行政院宣告台中市生煤自治條例部分條文無效案，市府向台北高等行政法院聲請撤銷訴訟，北高行以行政院函告的性質並非行政處分為由裁定駁回，

台中市政府對此表示遺憾並表示，本件待收到法院裁判書檢視相關理由後，再決定是否提出救濟。

市府認為，依即將生效之憲法訴訟法之意旨，須用盡審級救濟程序後，才得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決。因此，市府始提起行政訴訟，惟提起訴訟之同時，台中市議會也已於109年9月17日向司法院聲請解釋憲法及統一解釋法令。市府與市議會將持續盡一切努力為守護中部空氣品質努力。

市府指出，中火是台中市最大固定污染源，對中南部空品具關鍵性影響，市府將持續努力改善空品。

【更多新聞】

►立委補選不鬆口！林佳龍加碼批輸不起 顏寬恒只給這表情

►女兒挺老公鬥父母！雙拳vs刀棍+換鎖奪透天厝 兩老控餐餐吃泡麵

►酒店女殺包養男「遺體肚內驚見石頭」 高大成判斷是這兩理由