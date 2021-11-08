一秒認出台中人！網曝「1用語」好謎　在地人驚：其他地方不講嗎

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一秒認出台中人！網曝「尬賽」好謎　在地人驚：其他地方不講嗎

記者曾筠淇／綜合報導

每個縣市都有自己的文化與特色，先前就有網友發起討論，說分辨台北人的方法就是走路特別快、喜歡簡稱地標。近日又有網友好奇，如果在台中以外的縣市，要如何馬上分辨對方是不是台中人呢？貼文曝光後，立刻引發熱議，其中就有不少人喊出2字。

▲▼新冠肺炎三級警戒降級前 台北車站周邊周一上班人流。（圖／記者屠惠剛攝）

▲如果人不在台中，該如何分辨對方是不是台中人呢？（示意圖／記者屠惠剛攝）

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有網友在PTT的Gossiping板上，以「在外地一秒認出台中人」為題發文，提到不少台中人都會北漂，不過畢竟從小住在台中，所以還是有一些獨有的特質，如果人不在台中，要如何知道對方是不是台中人呢？

台中東泉辣椒醬。（圖／記者陳俊宏攝）

▲東泉辣椒醬。（圖／記者陳俊宏攝）

貼文一出，不少網友都喊出「尬賽」，也就是大號的意思，「笑死，我真的會講尬賽」、「我也會講尬賽，就只有台中在講」、「尬賽是出了台中才知道其他人不這樣講，慶記是出了台中才知道其他人都這樣講」、「真的假的？其他地方不講尬賽嗎」、「我以為大便的台語就是尬賽，不然其他地方都怎麼說」、「尬賽是真的」。

此外，也有些網友回應，「ㄏㄧㄡ」、「台中腔很明顯」、「腔調」、「台中腔，ㄏㄧㄡ」、「拿水煎包和辣椒醬給他」、「看他吃飯有沒有加東泉辣椒醬」、「拿顆包子跟辣椒醬給他」、「拿幾個品牌辣椒醬的圖片給他，問他平常都用哪個」。

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