立委補選不鬆口！林佳龍加碼批輸不起　顏寬恒只給這表情

記者李忠憲／台中報導

前立委顏寬恒是否代表國民黨參選台中市第二選區立委補選，外界十分關注，日前傳出顏寬恒出席地方活動時，自承要參選，但媒體追問下仍不願鬆口。顏寬恒8日現身台中市長盧秀燕行程，對於媒體追問「是否參加補選」、「前市長林佳龍指他若參選是輸不起」，他卻只出現欲言又止的表情，微笑說謝謝就離開。

▲顏寬恒面對媒體追問，只有微笑說謝謝。（圖／民眾提供）

台中市第二選區立委補選，將在2022年1月9日舉行，民進黨率先徵召強棒，也就是前不分區立委林靜儀醫師，林靜儀也立刻展開選區各項行程，聲量持續升高。反觀國民黨，外界在前立委陳柏惟罷免案後期，就以認定是由前立委顏寬恒出馬，打算來個復仇之戰，為顏家拿回這席立委寶座。

▲▼顏寬恒現身沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心動土，成全場焦點。（圖／台中市政府提供）

然而，從罷免投開票日當天開始，顏清標、顏寬恒父子就神隱，不對外表態。有媒體報導，顏寬恒在出席地方活動時，就已講出自己要參選立委補選，媒體求證時卻又不願證實，這也讓大家狐疑，究竟顏家葫蘆裡賣的是什麼藥。國民黨也說，最晚將在17日完成徵召，確定候選人人選。

今天上午，市府在沙鹿區舉行明秀公園多功能公園管理中心開工典禮，市長盧秀燕親自出席，顏寬恒現身會場，與民眾握手打招呼，更與市長盧秀燕握手致意，並與副議長妹妹顏莉敏等人參加動工儀式，立刻成為焦點。

面對媒體問是否要參加立委補選，顏寬恒未做任何回應，只有面帶微笑說謝謝。另有媒體問到，今天上午「佳龍（前）市長說你如果參選是輸不起？」顏回頭看了記者一眼，感覺欲言又止，最後仍搭車離開。

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