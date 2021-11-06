女兒挺老公鬥父母！雙拳vs刀棍+換鎖奪透天厝　兩老控餐餐吃泡麵

▲陳姓孻子遭女婿家暴，全身是傷，但女婿否認推稱是他自己跌倒。（圖／李婦提供）

記者李忠憲／南投報導

南投陳姓老夫妻上周遭同住女婿、女兒口出惡言並暴力相向，全身傷還被趕出自己出錢買的透天厝並換大鎖，讓二老無家可住；但女婿、女兒反控二老不讓他們使用電鍋內鍋，爭執後竟拿西瓜刀鐵棍要傷人。南投縣社會處表示，經了解該戶家庭有家暴及家產問題，已請社工介入分隔開，先讓雙方不要同住一個屋簷下，後續將持續關心。

據了解，陳姓、李姓老夫妻本來在夜市擺攤賣小吃，今年7月以700萬賣掉台中的房子，還完250萬元債務後，在埔里買450萬的透天厝，並與37歲女兒、33歲女婿及19歲孫子、2歲孫女同住。然而，家庭衝突就此開始。

▲陳姓老夫妻指控女婿女兒天天讓他們吃泡麵。（圖／李婦提供）

二老方面指控，讓女兒女婿搬進來，口頭約定女兒會如期給生活費，卻未兌現，還變成餐餐吃泡麵，而買房前450萬元也遭挪用，房子原本應該登記在她與長孫的名字，最後卻變成是女兒的名下，雙方口角爭執不斷，無業女婿更常對他 們辱罵施暴。

10月27日，二老對於女婿女兒使用電鍋內鍋起口角，女婿竟推倒陳姓岳父還將他壓制在地，導致臉部手腳擦挫傷送醫。他們還趁2老去醫院，找人將家門鎖換掉，導致二老無法進去家裡，2老才知遭騙。

然而女兒及女婿也反控，二老在爭執時，竟然一人拿西瓜刀、一人拿鐵棍作勢要攻擊女婿，父親的傷是自己跌倒造成，也否認騙錢、不孝等指控。

警方表示，當天確實有受理家暴案件，警員發現是家庭糾紛，先協助受傷的陳男送醫，家暴案件目前依規定受理並通報，另外，雙方還有家產等民事糾紛，如有人提出相關刑事訴訟，警方都會受理。

南投縣社會處也說，經了解後雙方都指控對方家暴，但有受傷驗傷的只有阿公陳男。除了派3名社工介入，也評估雙方目前不宜住在一起，先讓老夫妻暫住在鄰居家，後續會協助安置及租金補助等。社工也會持續觀察，並提供法扶協助。

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