酒店女殺包養男「遺體肚內驚見石頭」　高大成判斷是這兩理由

▲彰化林女涉嫌殺害張男棄屍，找到遺體時肚子裡塞滿石頭。（圖／翻攝自爆料公社）

記者李忠憲／台中報導

張姓男子遭包養的林姓酒店女殺害棄屍溪中，找到遺體時除了遭綁40公斤空心磚外，肚子也被塞滿石頭，駭人聽聞。法醫高大成以「前所未見」形容，他表示，這肯定是逼活人吞石頭，一來可能是要讓他沉得更下去，二來就是指對方「吃銅吃鐵」，連石頭都吃得下去，手段十分粗殘（殘忍）。

張男去年開始以每月10萬元包養30歲林姓酒店女子，卻慘遭對方殺害，遺體被矇眼、套塑膠袋，頭部及腳部有纏繞塑膠袋及童軍繩，身體被綁著重達40公斤的空心磚丟入東螺溪中。死者友人還說，張男被發現時，其肚子內也被塞滿石塊。

▲張姓男子靈堂。（圖／記者黃彥傑攝）

法醫高大成對此表示，過去他有遇過餵人吃沙，或是用假鈔詐騙，遭人逼吃假鈔的狀況，吃石頭是第一次遇到。死人沒辦法吞石頭，只有活人才有辦法，但也只能吞小石頭，對方手法十分兇殘。

他認為，肚子塞石頭可能有兩種理由，一種是讓他更能沉下去溪裡，另一種則是對方認為死者「吃銅吃鐵」、「石頭也吃得下去」，由此也可知道這是預謀殺人。

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