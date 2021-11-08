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小六女到學妹家玩捉迷藏　當鬼半年暗偷數萬元！校方發案例警報

▲金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／記者張一中攝）

▲國小安親班學姊到學妹家玩捉迷藏，當鬼半年暗偷數萬元（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中市驚傳一名小六女童，半年來常到安親班一名五年級學妹家中玩，竟趁著玩「捉迷藏」時，拿走屋主家中數萬元現金，再把錢拿來和同學一起吃喝玩樂、玩夾娃娃機等，等到屋主發現家中數萬現金不翼而飛，裝設監視器才知道此離譜情事，反映校方、並怒向媒體投訴。

▲國小安親班學姊到學妹家玩捉迷藏，當鬼半年暗偷數萬元。（圖／翻攝大台中生活網）

▲國小安親班學姊到學妹家玩捉迷藏，當鬼半年暗偷數萬元。（圖／翻攝大台中生活網）

事件爆發在雙十連假前，兩名女學生是鄰居，也就讀同個國小、安親班，小六學姊常到學妹家中玩捉迷藏，趁機拿走屋主家中現金、票券等，將疑似偷來的財物拿去和其他同學一起玩，購物、夾娃娃、逛夜市、吃東西等。

據悉，小六學生家中經濟無虞，事後家長也賠償8萬元給小五學生家長。轄區派出所表示，目前校方以及家長都尚未到派出所報案。校方也發出「學生偏差行為案例警報」， 指涉案學生拿走屋主包括悠遊卡、票券、現金等，金額由數千元甚至高達數萬元，已持續半年以上，次數與金額都相當可觀。

校方透露，原以為有多人集體涉案，擔心有學生被引誘行竊，或成為竊盜幫兇，初步瞭解後已經排除這項可能，也強調此案一發生就通報教育局，學校雖無調查權，也已啟動輔導、關懷機制。

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