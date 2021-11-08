▲策展人葉佳家同學分享2019年前往比達友族長屋交流的在地生活經驗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

國立台東大學南島文化中心執行110年度高等教育深耕計畫，與社團法人中華民國荒野保護協會、馬來西亞的砂拉越荒野保護協會及沙巴荒野保護協會共同策劃《崩落的野生動物天堂─東馬婆羅洲‧熱帶雨林展》特展。其中，南島文化中心負責展區的策展主題為〈雨林裡的家屋〉及〈婆羅洲原住民的生活器具〉，於南投縣集集鎮的特有生物研究保育中心展出，展期為110年10月31日至111年11月30日，歡迎有興趣的同好前往觀展。

此次展覽的開幕活動，由集集鎮永昌國小陶笛隊吹奏「阿爸的故鄉」、「山頂的黑狗兄」拉開序幕。特有生物研究保育中心的楊嘉棟主任開場並致詞：「藉由這次特展除了談保育，還要推廣國產材的永續利用。我們也藉由這次特展跨界合作，除了中華民國荒野保護協會、沙巴荒野保護協會、砂拉越荒野保護協會以外，我們更結合了文化的部分，這部份則是由台東大學南島文化中心的協助。」

國立台東大學南島文化中心蔣斌主任在致詞中表示：「我從民國82年開始就前往砂拉越進行原住民的人類學研究，砂拉越的原住民和台灣的原住民一樣分為很多個支系，我們這次展出的文物以比達友族的文物為主。砂拉越的原住民統稱為dayak，這個字跟和台灣的泰雅族atayal是同樣的字根，就是人的意思。」

本次特展中，南島文化中心呈現近年來至婆羅洲(印尼稱：加里曼丹)所蒐集之南島族群傳統生活器具及文化交流成果。其中〈雨林裡的家屋〉展區是仿造東馬婆羅洲南部的比達友族Annah Rais長屋的居家生活空間，可以看到比達友族傳統長屋具備的竹製走廊、屋簷下的日常生活交流區等空間造景，觀眾可以深刻感受比達友族人的當代長屋生活。而比達友族人主要分布於東馬婆羅洲南部及印尼加里曼丹西部，在當地有著「竹子工程師」之稱，故當地部落族人的家中，不論是家具、樂器、日常用具，甚至是長屋建築等多以竹子展現。

荒野保護協會的劉月梅理事長致詞中提到：「我們周邊用的木材可能都和雨林有關，藉由這次展覽，帶大家從生物、生態再到文化來一窺雨林的奧秘。看完這次展覽，可以再看《東馬婆羅洲熱帶雨林：崩落的野生物天堂》這本書，將會更加認識婆羅洲的熱帶雨林環境。」而林務局保育組組長羅尤娟則表示：林務局從民國106年開始就積極地推動國產材的生產，及FSC的國際認證，希望國人多多運用國產材來製作相關產品。另外，台灣竹子佔地面積非常大，早期生活上有許多的家具也是運用竹材，現在希望推廣國產材及竹材的永續使用。