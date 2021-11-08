台東馬偕醫院2醫師　榮獲醫師全聯會防疫及醫療貢獻

▲張宏昌副院長(左)。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

這2年因為COVID-19疫情關係，全國各地醫師為了防疫都疲於奔命，非常辛苦!中華民國醫師公會全國聯合會，這2年舉辦慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮，特別增列獎項表彰防疫有功人員。今年第74屆醫師節慶祝大會於日前舉辦，台東馬偕副院長張宏昌以東部腦神外科的開拓者，獲頒「醫療貢獻獎」；而胸腔內科主任吳信宏醫師則在疫情期間實際治療病人並防堵疫情有成，獲頒「防疫特殊貢獻獎」。

74屆醫師節慶祝大會由醫師公會全聯會邱泰源理事長主持，總統蔡英文、衛福部長暨防疫指揮官陳時中蒞臨頒獎。邱泰源理事長表示:今年COVID-19疫情發生以來，全國5萬名醫師及醫事人員日夜執行防疫工作，共同努力守護國人生命健康安全，使台灣人民得以如常生活，防疫成果並為世界各國所稱羨及肯定。在此次疫情中，全台各級醫師公會也扮演著重要角色，除協助整備防疫物資外，並以醫師專業的角度在大眾媒體中宣導正確防疫觀念，以穩定台灣民心。

台東馬偕副院長張宏昌在24年前來到台東，20多年前的台東，只有張醫師1位神經外科醫師，舉凡車禍、腦溢血等腦及脊椎病變的病人都必須由他執刀；平均每個月大約開3、4十台手術。張醫師在來台東的前幾年，未有其他醫師替換，1個人獨撐大局，日夜隨時出勤為腦傷病人急救，在他手下不知救回多少人的性命。到現在，台東馬偕已有4位腦神經外科醫師，每位醫術都各有專精，大家合力一起鞏固台東民眾的急重症醫療。張醫師堪稱為台東腦神經外科開拓者，今年被台東醫師公會提名，在醫師全聯大會中獲頒「醫療貢獻獎」。

疫情期間，全台陸續傳來病人因快樂缺氧而過世。吳信宏主任帶領著呼吸治療團隊，在治療上扮演非常重要角色，並以胸腔科之醫療專業依據病人病情，即時與照護醫師進行討論及更新處置，使收治的病人皆獲得很好的醫療。吳醫師以其專業帶領團隊，齊心協力防堵疫病有成，獲頒「防疫特殊貢獻獎」實至名歸。